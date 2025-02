Regulacje a potrzeby klientów – co ważniejsze?

Czy to samo czeka rynki finansowe (czy wkrótce np. dział produktów opartych na AI kierowanych do klienta detalicznego), gdzie z obawy o kary czy ryzyko pozwu, przed którymi nie da się zabezpieczyć nawet najlepszą umową, spółki ograniczą ofertę do najprostszej (co nie znaczy, niestety, najlepszej), czy wręcz zaprzestaną świadczenia danej usługi? Czy dopiero wtedy przyjdzie otrzeźwienie, gdy ten czy inny rynek przestanie się rozwijać... A często będzie wręcz przeciwnie, z tym że rozwój będzie następował poza obszarem będącym w zasięgu uregulowań Unii.

Obecna gospodarka to już jest sam w sobie skomplikowany system, po co jeszcze dodatkowo tworzyć za pieniądze podatników (których ostatnio budżetom brakuje) labirynt regulacji, którego pokonanie pochłania zasoby i środki, które mogłyby być wykorzystane gdzie indziej. W tym kontekście pomysły niektórych polityków na zmniejszenie biurokracji mogą więc budzić całkiem uzasadnione zainteresowanie.

PS. Może szkoda, że nawet w jednej czwartej jak powyższe nie jest uregulowany sektor szeroko rozumianej administracji państwowej... Spór sądowy vs Skarb Państwa czy reklamacja jakości świadczonej usługi do rozwiązania w 30 dni. Lub, Skarb Państwa z automatu przegrywa, konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usługi dla obywatela np. w służbie zdrowia, ciągłe monitorowanie i raportowanie poziomu satysfakcji „klientów” i liczby reklamacji, jasno zdefiniowane standardy co do zakresu i terminu wykonania usługi (np. sprawa sądowa, zabieg w szpitalu, decyzja administracyjna), przyjazność sądów dla „konsumentów” usług państwowych czy podatników (czyli „klientów płacących za produkt/usługę”), podobna do tej, jaka panuje obecnie na linii konsument–duża korporacja. No, ale to by generowało ogromne koszty, których ustawodawca nie zamierza na siebie nakładać. Jednocześnie ma on niewiele oporów, aby obarczać nimi – jako konsekwencją kolejnych narzuconych obowiązków – podmioty prywatne.