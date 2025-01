Umarł król, niech żyje król!

Po odejściu z SEC-u Atkins założył własną firmę konsultingową – Patomak Partners – w której zajmował stanowisko dyrektora generalnego, specjalizując się w prawie papierów wartościowych, a w szczególności w regulacjach dotyczących emisji, notowań giełdowych, informacji finansowych oraz zobowiązań korporacyjnych.

Zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku finansowego i deklaracjami Trumpa Atkins jako szef SEC ma skupić się na deregulacji rynku kryptowalut oraz dążyć do promowania innowacji i rozwoju technologicznego na rynkach finansowych, takich jak blockchain czy sztuczna inteligencja.

Atkins jako obrońca innowacji i aktywów cyfrowych oraz zwolennik mniejszej ingerencji rządu w działalność gospodarczą mógłby dążyć do złagodzenia obciążeń regulacyjnych na firmach i inwestorach, które stymulowałyby innowacje, jednocześnie zapewniając ochronę przed ryzykami związanymi z nowymi technologiami. Jego celem byłoby zapewnienie większej elastyczności i konkurencyjności rynków, co mogłoby przyczynić się do wzrostu gospodarczego USA. Z tego też powodu kandydatura nowego przewodniczącego SEC-u została przyjęta przez branżę kryptowalut z dużym entuzjazmem. Pierwsze miesiące nowego kierownictwa Komisji pokażą, czy słowa obrócą się w czyny.