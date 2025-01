Program skupia się na czterech priorytetach: bankowości na rzecz zerowej emisji netto, inwestowaniu w zrównoważoną przyszłość, finansowaniu celów zerowej emisji netto oraz uczynieniu zrównoważonego rozwoju bardziej inkluzywnym. HKMA planuje także zwiększyć dostępność edukacji w zakresie zrównoważonych finansów oraz wspierać innowacje w tej dziedzinie. Kluczowe cele programu obejmują osiągnięcie zerowej emisji netto przez banki do 2030 r. w operacjach własnych oraz do 2050 r. w zakresie finansowania. HKMA nakazała również bankom zwiększenie przejrzystości w zakresie ryzyk i szans związanych z klimatem, a także dostosowanie ujawnień do międzynarodowych standardów i ram, w tym standardów ISSB, poprawę przejrzystości w zakresie ryzyk klimatycznych oraz rozwój zrównoważonych inwestycji. W obszarze inwestowania HKMA stawia sobie za cel osiągnięcie zerowego poziomu, planując rozszerzenie zakresu zrównoważonych inwestycji, włączenie czynników ESG do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ważnym działaniem ma być również wyeliminowanie luk w zakresie talentów i wiedzy z obszaru zrównoważonych finansów. W tym celu planowanie jest zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych, uruchomienie specjalistycznych kursów i programów szkoleniowych we współpracy z zaproszonymi instytucjami i organizacjami. Jednym z ważniejszych akceleratorów tych zmian będzie giełda w Hongkongu (HKEX).

Hong Kong Stock Exchange jest obecnie jednym z kluczowych globalnych rynków finansowych, stanowiących połączenie między Chinami a światem. Jest to wynikiem wielkości tego rynku oraz prowadzonym działaniom. Obecnie na HKEX notowane są 2442 spółki, których kapitalizacja wynosi 4,3 bln USD. Dzienne obroty akcjami wynoszą 15 mld USD. Ponadto rynek ten jest miejscem transakcji akcjami spółek, które zostały wprowadzone do obrotu na giełdach w Chinach kontynentalnych. Przykładem mogą być takie giganty jak Alibaba czy Tencent.

Warto podkreślić, że HKEX już w 2016 r. wprowadziła obowiązkowe raportowanie ESG, wymagając od firm ujawniania informacji dotyczących ich wpływu na środowisko, działań społecznych oraz zasad w zakresie ładu korporacyjnego. Zaktualizowane zasady raportowania ESG w 2021 r. obejmują m.in. obowiązek ujawniania polityki klimatycznej, działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zasad zarządzania różnorodnością.

W ramach promowania zrównoważonego inwestowania HKEX wspiera rozwój zielonych obligacji i instrumentów finansowych związanych z ESG, umożliwiając firmom pozyskiwanie kapitału na projekty proekologiczne. Giełda oferuje również platformy do handlu takimi produktami jak fundusze ETF, które obejmują spółki przestrzegające zasad zrównoważonego rozwoju. Ważnym elementem prowadzonych działań jest również angażowanie się w edukację i zwiększanie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju. W tym celu organizowane są szkolenia i warsztaty dla spółek oraz lokalnych inwestorów. Działania te mają na celu poprawę wiedzy na temat raportowania ESG i jego znaczenia. Ponadto, giełda współpracuje z międzynarodowymi organizacjami – przede wszystkim GRI i TCFD, które są powszechnie wykorzystywane w procesie raportowania przez spółki notowane na giełdzie HKEX. W kontekście obowiązujących regulacji giełda wymaga od spółek ujawniania ryzyk klimatycznych i działań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Teraz działania giełdy mają zostać wsparte przez nadzór. Zdaniem przedstawicieli tej organizacji zmiany klimatyczne są obecnie kluczowym wyzwaniem. Dlatego Hongkong, jako międzynarodowe centrum finansowe i azjatycki ośrodek zrównoważonego finansowania, ma obowiązek i możliwości, aby tworzyć miejsce ułatwiające przepływ środków finansowych do funduszy zrównoważonych oraz zapewnienie właściwego zarządzania ryzykiem przez banki w związku z przejściem na zeroemisyjność. Czy ten cel zostanie osiągnięty? Patrząc na zmiany, które zachodzą na tej wyspie w różnych dziedzinach życia, można założyć, że również sukcesem skończy się ten projekt.