Z tego artykułu dowiesz się: Na jaką skalę polska firma planuje rozwój małego atomu w Wielkiej Brytanii i jaki będzie to miało wpływ na tamtejszy rynek energetyczny.

Jaki model finansowy ma zapewnić realizację projektu bez obciążania konsumentów przed uruchomieniem elektrowni.

Dlaczego technologia reaktorów BWRX-300 jest kluczowa dla projektu i jakie gwarancje bezpieczeństwa już uzyskała.

Jaką rolę w planach inwestycyjnych odgrywa brytyjski rządowy program oraz międzynarodowe partnerstwo technologiczne.

SGE jest europejską platformą inwestycyjną i deweloperem SMR. Partnerami w przedsięwzięciu w Wielkiej Brytanii są GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, Samsung C&T, Laing O’Rourke, Aecon Group Inc., Google Cloud, Fermi Development, Etara oraz doświadczony operator elektrowni jądrowych.

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Jak Synthos chce budować SMR w Wielkiej Brytanii

SGE złożyła wniosek w ramach brytyjskiego programu Advanced Nuclear Framework (ANF) dotyczący budowy floty elektrowni opartych na technologii BWRX-300. Łącznie mogą one dostarczyć 4,2 GW, co odpowiada 11 proc. krajowego zapotrzebowania na moce wytwórcze i pozwoli na dostarczanie czystej energii dla około 8 mln gospodarstw domowych przez co najmniej 60 lat. Aby zrealizować ten ambitny cel, SGE utworzyła spółkę SGE SMR UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie SGE poinformowała, że planuje wdrożenie projektu z zastosowaniem kontraktu różnicowego (Contract for Difference – CfD) przy udziale brytyjskiego Narodowego Funduszu Majątkowego (National Wealth Fund – NWF), co oznacza, że przed rozpoczęciem eksploatacji konsumenci nie zostaną obciążeni żadnymi opłatami. Proponowane warunki CfD, umowy inwestorskiej z sekretarzem stanu (Secretary of State Investor Agreement) oraz udziału NWF zostały zawarte we wniosku złożonym w ramach programu ANF.

Mały reaktor jądrowy SMR BWRX-300 jest obecnie budowany w Kanadzie i będzie pierwszym reaktorem typu SMR uruchomionym w krajach OECD. W grudniu 2025 r. technologia ta pomyślnie przeszła drugi etap brytyjskiej oceny projektu generycznego (Generic Design Assessment).

Michał Sołowow, założyciel SGE, powiedział, że rząd brytyjski dzięki programowi Advanced Nuclear Framework wytyczył jasną ścieżkę wejścia technologii SMR na rynek.

Rafał Kasprów, prezes zarządu SGE, powiedział, że złożenie przez SGE wniosku w ramach programu Advanced Nuclear Framework to kamień milowy w realizacji rozwoju floty małych reaktorów modułowych typu BWRX-300 w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Jason Cooper, dyrektor generalny GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, powiedział z kolei, że w związku z trwającą już budową w ramach Darlington New Nuclear Project w Ontario w Kanadzie, pierwszego reaktora SMR na skalę komercyjną w świecie zachodnim, BWRX-300 „oferuje pewność, jaką daje realnie wdrażana technologia. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać SGE w realizacji tej ważnej inicjatywy w Wielkiej Brytanii”.

SMR BWRX-300 dostał zielone światło

W grudniu 2025 r. technologia BWRX-300 firmy GE Vernova Hitachi pomyślnie przeszła drugi etap oceny projektu generycznego (GDA) przeprowadzonej przez brytyjską Agencję Ochrony Środowiska, Urząd Regulacji Jądrowej oraz Natural Resources Wales. Organy regulacyjne potwierdziły, że w wyniku przeprowadzonej oceny nie stwierdzono uchybień w zakresie bezpieczeństwa, ochrony fizycznej, zabezpieczeń jądrowych ani ochrony środowiska, które mogłyby uniemożliwić wdrożenie tego projektu w Anglii i Walii.

BWRX-300 to technologia opracowana przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Dzięki uproszczonej konstrukcji umożliwia rozwój w ramach floty reaktorów.

Program Advanced Nuclear Framework (ANF), nadzorowany przez brytyjskie Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Zeroemisyjności (Department for Energy Security and Net Zero), ma na celu wspieranie rozwoju, komercjalizacji oraz wdrażania innowacyjnych projektów jądrowych realizowanych przez sektor prywatny w brytyjskim systemie energetycznym.

SGE to założona w 2019 r. europejska platforma zajmująca się rozwojem małych reaktorów modułowych (SMR), z siedzibą w Warszawie. Firma jest współinwestorem w standaryzowanym projekcie w technologii SMR – reaktorze BWRX-300, opracowanym przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Łącząc sprawdzoną technologię z innowacyjnym modelem biznesowym, SGE stała się wiodącym deweloperem projektów SMR w Europie. Obecnie firma rozwija partnerstwa i projekty w ponad pół tuzinie krajów europejskich. Jej flagowy projekt jest realizowany w Polsce we współpracy z Orlenem – prace trwają w trzech lokalizacjach.