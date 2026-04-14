PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE odpowiedzialna za rozwój odnawialnych źródeł energii i projektów magazynowania, wybrała generalnego wykonawcę inwestycji dotyczącej zaprojektowania i budowy bateryjnego Magazynu Energii Gryfino. Projekt zrealizuje konsorcjum dwóch polskich firm: SPEC BAU Polska oraz EL PROFESSIONAL.

Magazyn i energia z OZE

Budowa bateryjnego Magazynu Energii Gryfino o mocy do 400 MW i minimalnej pojemności 800 MWh ma pozwolić na efektywne wykorzystanie energii z OZE w ciągu dnia i zwiększyć elastyczność systemu oraz wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

„Wybór dwóch polskich firm jako wykonawców tego strategicznego projektu to ważny krok w budowaniu krajowych kompetencji i zwiększaniu local contentu w obszarze nowoczesnych technologii magazynowania energii” – powiedział Dariusz Lubera, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Magazyn Energii Gryfino to kolejna – po Żarnowcu – inwestycja PGE w obszarze wielkoskalowego bateryjnego magazynowania. „To kolejny ważny projekt inwestycyjny realizowany na terenie gminy Gryfino. To tutaj działa już nowoczesna elektrownia gazowo-parowa o mocy 1366 MW brutto. Niedawno podpisaliśmy umowę na budowę nowego bloku gazowego o mocy ok. 600 MW i ruszamy z pracami w tym projekcie, a wkrótce oddamy do użytku nową gazową ciepłownię, która zapewni mieszkańcom stabilne dostawy ciepła” – dodał Dariusz Lubera.

Inwestycja została zabezpieczona 17-letnim kontraktem na rynku mocy, a jej uruchomienie planowane jest na koniec 2028 r. „Magazyn znacząco zwiększy możliwości bilansowania naszych farm wiatrowych i słonecznych oraz poprawi bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” – zaznaczył Krzysztof Müller, prezes PGE Energia Odnawialna.

Magazyn Energii Gryfino powstanie w Nowym Czarnowie, w sąsiedztwie pozostałych inwestycji Grupy PGE w tej lokalizacji. Będzie to instalacja bateryjna o największej mocy w Polsce.

Kto dostarczy technologię?

Dostawcą technologii magazynowej będzie Fluence Energy. Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy zostało ogłoszone w sierpniu 2025 r. Przetarg prowadzony był w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych.

W toku postępowania zakupowego złożone zostały trzy oferty. „Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny” – zapewnia PGE.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, budowę, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji w formule „zaprojektuj i wybuduj pod klucz”, w tym m.in. świadczenie usług Serwisu Gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od oddania do eksploatacji. Wartość zamówienia wynosi 1,14 mld zł brutto. Za całość realizacji inwestycji oraz nadzór nad jej przebiegiem będzie odpowiadać PGE Energia Odnawialna.