Grenevia odnotowała 80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 55 mln zł zysku rok wcześniej.

Wyniki i ich struktura

Patrząc głębiej na wyniki spółki, zysk operacyjny wyniósł 110 mln zł wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 172 mln zł wobec 138 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 488 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 471 mln zł rok wcześniej. "Przychody Grupy Grenevia wg MSSF za okres 3 miesięcy 2025 roku wzrosły do poziomu 488 mln zł względem 471 mln zł w okresie porównywalnym. Poprawa przychodów wystąpiła w dwóch segmentach biznesowych: E-mobilności i OZE, natomiast w Famur i Elektroenergetyka nastąpił spadek przychodów zewnętrznych" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników. Sprzedaż eksportowa Grupy Grenevia za okres pierwszych 3 miesięcy 2025 roku wyniosła ok. 13 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem. To efekt sprzedaży eksportowej głównie w segmencie E-mobilność, a także Famur.

Jak informuje spółka, zysk z działalności operacyjnej za okres trzech miesięcy 2025 r. wyniósł 110 mln zł względem 71 mln zł w okresie porównywalnym, w którym rozpoznano odpisy aktualizujące w kwocie 56 mln zł: 35 mln zł w segmencie OZE (29 mln zł na farmy fotowoltaiczne zakwalifikowane jako środki trwałe oraz 6 mln zł na zapasy) oraz 21 mln zł w segmencie Famur na nierotujące zapasy.

„W okresie 1 kwartału 2025 roku rozpoznano w pozostałych przychodach operacyjnych 6 mln zł w segmencie Famur z tytułu odszkodowania za utratę dzierżawionego kombajnu oraz 9 mln zł w segmencie E-mobilność w następstwie obciążenia klienta z tytułu braku odbioru towaru w terminie. EBITDA w omawianym okresie wyniosła 172 mln zł, a EBITDA jako procent przychodów wyniosła 35 proc.” - czytamy dalej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2025 r. wyniósł 83 mln zł wobec 62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur.