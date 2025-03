Napędzana rosnącym zyskiem Polenergia zdradza nową strategię

Koncentracja na budowie morskich farm wiatrowych, rozwój projektów lądowych z wykorzystaniem magazynów energii, zwiększenie udziału w przychodach umów sprzedaży energii (PPA) do sektora firm i przychodów z kontraktów różnicowych (CFD) – to główne założenia Grupy Polenergia do 2030 r. Spółka ogłosiła nową strategię na lata 2025-2030 i zaprezentowała wyniki finansowe za ubiegły rok. W 2024 r. EBITDA wzrosła do poziomu 642,1 mln zł, tj. o 17 proc. rok do roku zaś skorygowany zysk netto zwiększył się o 12 proc., do 307,4 mln zł.

Założenia nowej strategii

Nowy, sześcioletni plan działania zakłada, że moc wytwórcza energii największej polskiej prywatnej grupy energetycznej ma wzrosnąć w 2030 r. do 1,5 GW (z 0,6 GW obecnie), a EBITDA do ok. 1,6 mld zł. Priorytetowym projektem ma być budowa wspólnie z norweskim Equinor trzech morskich farm wiatrowych Bałtyk o łącznej mocy do 3 GW, z których pierwsze dwie, o mocy 720 MW każda, mają być skończone w 2027 r.

- Realizacja projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku to nie tylko przełomowe przedsięwzięcie dla naszej firmy, ale także znaczący wkład Polenergii w polską transformację energetyczną. Jesteśmy dumni, że przyczyniamy się do wzrostu konkurencyjności krajowej gospodarki, zapewniając jednocześnie impuls rozwojowy dzięki skali prowadzonych inwestycji. Nasze projekty świetnie wpisują się też w ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej i tym samym pomagają budować bardziej zieloną przyszłość dla kolejnych pokoleń. W Polenergii od lat prowadzimy działania, które kształtują nowoczesną, niskoemisyjną gospodarkę i są motorem napędowym zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Dzięki realizacji najnowszej strategii nabiorą one jeszcze większej mocy - mówi Adam Purwin, prezes zarządu Polenergii.