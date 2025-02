Większość pozyskanych z emisji środków grupa przeznaczy na budowę jednego z największych projektów infrastrukturalnych w historii Polski - morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 rozwijanych wspólnie z norweskim Equinor.

Cel emisji obligacji

Zielona energia z obu farm zasili ponad 2 mln gospodarstw domowych w Polsce. - Offshore jest tym, co będzie napędzać i elektryzować Polenergię w najbliższym czasie. Morskie farmy wiatrowe, które realizujemy z Equinor na Bałtyku, to projekty strategiczne dla naszej grupy, ale ważne też dla kraju - na nich częściowo opiera się transformacja energetyczna Polski. To wpływa na wyobraźnię i pobudza zainteresowanie rynku - mówi Adam Purwin, prezes Polenergia, który dodaje, że kończymy prace, których ukoronowaniem będzie podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej dla farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3. - To otworzy nam drogę do ich budowy - mówi Adam Purwin. Więcej informacji w tej sprawie możemy poznać podczas prezentacji wyników pod koniec marca 2025 r.

Polenergia w październiku 2024 r. po raz pierwszy w swojej historii przeprowadziła emisję Zielonych Obligacji. Jej głównym celem było pozyskanie środków na finansowanie projektów offshore – Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1,44 GW. - W wyniku znaczącego zainteresowania inwestorów grupa zwiększyła kwotę emisji z 500 mln zł do 750 mln zł. Obligacje serii A, w liczbie 750 tys. o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda, trafiły łącznie do 57 inwestorów, w tym subfunduszy. Ich oprocentowanie jest zmienne i równa się stawce WIBOR 6M, powiększonej o 2,7 punktu procentowego – informuje spółka.

Projekt morskiej farmy wiatrowej

Planowana data wykupu to 16 października 2029 r. Zielone Obligacje Polenergii zostały wyemitowane na podstawie Green Bond Framework, zaopiniowanego pozytywnie przez Sustainalytics.

Polenergia razem z Equinorem realizuje na Morzu Bałtyckim trzy projekty morskich farm wiatrowych Bałtyk o mocy do 3 GW, które będą mogły dostarczyć czystą energię odnawialną do 4 mln gospodarstw domowych. W pierwszej fazie rozwoju offshore, mają powstać farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3, na które składać się będzie 100 najnowocześniejszych turbin wiatrowych o łącznej mocy 1,44 GW. Pierwszy prąd z obu farm ma popłynąć w 2027 roku, a komercyjny etap użytkowania rozpocznie się w 2028 r.