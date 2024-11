Wiatr Polenergii napędzi paczkomaty InPostu

InPost chce być zeroemisyjny

Umowa podpisana z Polenergią to dla InPost etap w dążeniu do korzystania w 100 proc. z zeroemisyjnej energii elektrycznej. Zakontraktowany wolumen pozwoli na zazielenienie energii zużywanej we wszystkich paczkomatach w Polsce oraz zazielenienie znacznego udziału energii elektrycznej wykorzystywanej przez samochody elektryczne, oddziały i sortownie, co łącznie przyczyni się do redukcji emisji CO2e o prawie 125 000 ton.

Dzięki tej zielonej energii, od 2025 roku, funkcjonowanie sieci paczkomatów w Polsce ma być zeroemisyjne.

- Realizowane w ostatnich latach inwestycje w elektryczną flotę przyniesie oczekiwane redukcje, co nie byłoby możliwe, gdybyśmy korzystali z konwencjonalnych źródeł energii. Dzięki temu projektowi zmniejszymy emisje CO2 Grupy InPost, ale także średnią emisję dostawy przesyłki, co jest kluczowe dla naszych klientów i partnerów biznesowych – mówi Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing & ESG Officer Grupy InPost. – Już w 2023 roku wszystkie paczkomaty były zasilane energią zazielenioną, dzięki zakupowi i umorzeniu gwarancji pochodzenia, co poświadcza, że pochodziła ona z odnawialnych źródeł energii – wiatru i słońca. Te działania są kontunuowanie w 2024 roku. Umowa PPA, którą podpisaliśmy z Polenergią ma jednak jeszcze inny wymiar, ponieważ pomoże w realizacji nowych inwestycji w odnawialne źródła energii – dodaje Izabela Karolczyk-Szafrańska.