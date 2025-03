Spółka podkreśla, że wyniki były pod wpływem zdarzeń jednorazowych, które wystąpiły pod koniec 2024 r. – Świetne wyniki wypracowane w całym 2024 roku to przede wszystkim zasługa lądowych farm wiatrowych należących do Polenergii. Bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy tworzy solidne fundamenty dla dalszego rozwoju i skokowego zwiększenia produkcji energii z wiatru w kolejnych latach – tym razem dzięki projektom morskich farm wiatrowych Bałtyk, które realizujemy wspólnie z Equinorem – mówi Adam Purwin, prezes Polenergia.

Zdarzenia jednorazowe w dystrybucji

W samym czwartym kwartale 2024 r. Polenergia osiągnęła EBITDA na poziomie 97,3 mln zł oraz skorygowany zysk netto w wysokości 10,5 mln zł. W znacznym stopniu wpłynęły na to zdarzenia jednorazowe, obejmujące odpisy, rezerwy oraz koszty jednorazowe. Wyłączając je z rachunku za IV kwartał, EBITDA za ten okres wyniosłaby 152,2 mln zł.

- W ostatnim kwartale 2024 mieliśmy do czynienia ze zdarzeniami jednorazowymi. Na wynikach zaważyły m.in. odpisy na zapasy w segmencie obrotu i sprzedaży i zawiązane rezerwy w segmencie dystrybucji. Ponadto w ciężar minionego roku zostały ujęte koszty wynagrodzeń członków zarządu, których mandaty wygasały na koniec roku. Łącznie wpływ zdarzeń jednorazowych w tym okresie wyniósł 54,9 mln zł. Wyłączając je z wyników, EBITDA za czwarty kwartał wzrosłaby o 19% względem analogicznego okresu przed rokiem. To pokazuje, że biznes generuje powtarzalne zyski, a grupa jest gotowa do realizacji przełomowych projektów budowy morskich farm wiatrowych - zauważa Piotr Sujecki, drugi wiceprezes zarządu Polenergii

Prezentowane wyniki są wynikami wstępnymi i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną szczegółowo zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie rocznym Polenergii za 2024 rok. Jego publikacja jest zaplanowana na 25 marca 2025.

Polenergia to jeden z największych producentów energii odnawialnej w Polsce. Obecnie w ramach grupy działa 13 lądowych farm wiatrowych o mocy 493 MW i 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 82 MW.