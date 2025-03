Będzie więcej miejsca w sieci dla OZE? Skróci się termin przyłączenia

Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 2024 r. odnotowano ponad 5,7 tys. odmów przyłączenia OZE do sieci. Szacunkowa moc instalacji, którym nie przyznano warunków przyłączenia do sieci, wynosi 37 GW. Dyrektor departamentu rozwoju systemu w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Marek Duk poinformował w lutym, że w 2024 r. w przypadku tego operatora zgłoszono 783 wnioski o przyłączenie OZE do sieci oraz 469 wniosków o uzupełnienie. Nadzorca systemu wskazuje, że te projekty nie mają szans na realizację, bo jest ich za dużo.

PSE w ub.r. rozpatrzyły 347 wniosków o przyłączenie do sieci, wydano 269 warunków przyłączenia i 78 odmów przyłączenia. PSE wydało już łącznie warunki przyłączenia na 25 GW energii z fotowoltaiki oraz farm wiatrowych morskich i lądowych, i do tego 27 GW dla magazynów energii. Sumując to, co wydał operator systemu przesyłowego z operatorami systemów dystrybucyjnych, i to co jest już przyłączone, dla samego OZE wydanych warunków przyłączenia, podpisanych umów i przyłączonych instalacji jest na 106 GW, a do tego dochodzi 42 GW dla magazynów energii.

Większa przejrzystość

Na bazie powyższych liczb PSE sygnalizuje, że warunki przyłączenia już teraz czterokrotnie przekraczają możliwości systemu przesyłowego. – Pojawia się pytanie, czy powinniśmy to zatrzymać, czy dalej zastanawiać się (...) jak wydawać warunki przyłączenia każdemu – pytał Marek Duk. Zaznaczył, że to rodzi obowiązki po stronie operatora systemu przesyłu energii i operatorów dystrybucyjnych. Będą oni musieli to uwzględnić w planach rozwoju sieci i zebrać na to pieniądze, zapewne także poprzez wzrost taryfy dystrybucyjnej, drugiej co do wielkości pozycji w rachunku za prąd. Dlatego też PSE sygnalizowało ten problem od kilku miesięcy i proponowało m.in. tzw. aukcje na moce przyłączeniowe.

Po miesiącach prac koncepcyjnych Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt tzw. ustawy sieciowej (nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne), gdzie część propozycji PSE zostało uwzględnionych. Kluczowym elementem projektu mają być rozwiązania upraszczające proces przyłączeniowy i optymalizujące wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej. W projekcie ustawy wprowadza się modyfikacje funkcjonowania przepisów regulujących „cable pooling”, a więc współdzielenia sieci, przez różne źródła energii. Zostanie rozszerzony zakres rodzajów instalacji, które mogą z niego korzystać. Celem projektowanych przepisów jest zwiększenie integracji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w systemie oraz bezpieczeństwa pracy sieci poprzez wzrost efektywności jej wykorzystania i poprawę zarządzania mocą przyłączeniową.