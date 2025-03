Enea reaguje na cenniki

W efekcie regulacji prawnych, które pojawiły się w poprzednich latach, a będących odpowiedzią na zbyt wysokie ceny energii, klienci z sektora MŚP płacili stawki mrożone i mieli gwarantowane poziomy cen w wysokości 693 zł za MWh. Cenniki tych największych sprzedawców były archaiczne względem spadających w ostatnich miesiącach cen giełdowych. Dopiero z początkiem roku najwięksi sprzedawcy korygują cenniki.

Od 1 stycznia mały i średni biznes w rachunkach ma stawkę w pełni rynkową, kontraktową. Jednym z największych sprzedawców energii do biznesu jest Enea. Spółka od początku roku oferuje więc produkty, w których cena za energię elektryczną jest zbliżona do zamrożonych, gwarantując niezmienność cen w dłuższym okresie. Dodatkowo od 1 marca 2025 r. wprowadza nową taryfę dla klientów biznesowych (A, B, C i R), średnio niższa o prawie 54 proc., ale nadal wyższą niż stawki mrożone do końca poprzedniego roku.