Bierność na rynku energii szkodzi firmom

Po zakończeniu mrożenia cen energii na poziomie 693 zł za MWh klienci z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) są rozliczani według cen wynikających z kontraktów lub cenników. Rząd uznał, że mrożenie cen jest już niepotrzebne, biorąc pod uwagę ceny na rynku. I faktycznie aktualnie cena hurtowa energii elektrycznej na TGE z dostawą na kolejny dzień wynosi 475 zł/MWh, na marzec – 436 zł/MWh, a na przyszły rok – 451,5 zł/MWh. Jednak poziom cen energii dla klienta z segmentu MŚP to kwestia indywidualna i zależy od rodzaju oferty, z której korzysta klient. Są to np. gwarancja ceny, czas obowiązywania umowy, wielkość zużycia czy cenniki, które jednak nie odpowiadają na bieżącą sytuację na rynku. To właśnie nieznajomość cenników doprowadziła wiele firm na początku tego roku do sytuacji, w której płacą kilkadziesiąt procent więcej za prąd niż w poprzednim roku.