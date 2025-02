Czeski CEZ sprzedał polskie elektrociepłownie. Transakcja sfinalizowana

Na początku listopada 2024 r. czeski koncern energetyczny CEZ podpisał z czeską spółką ResInvest Group porozumienie o sprzedaży udziałów w elektrociepłowniach Skawina i Chorzów, dostarczających ciepło do aglomeracji w Krakowie i na Śląsku. Teraz udało się zamknąć wszystkie pozwolenia prawne i decyzje administracyjne w tej sprawie.

Na podstawie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 27 stycznia, ResInvest Group zamknęła transakcję nabycia udziałów polegającą na przejęciu kontroli nad polskimi aktywami węglowymi Grupy CEZ. Jaromír Pečonka, były wieloletni menadżer zarządzający spółkami Grupy CEZ w Polsce obejmuje stanowisko prezesa ResInvest Energy Polska, spółki będącej nowym właścicielem.

Aktywa w Polsce

Przedmiotem sprzedaży były spółki posiadające i eksploatujące dwie elektrownie węglowe CEZ Skawina i CEZ Chorzów, zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu oraz CEZ Polska i CEZ Produkty Energetyczne. Elektrownia węglowa CEZ Skawina (moc zainstalowana 330 MWe / 588 MWt) jest drugim co do wielkości dostawcą ciepła do Krakowa i miasta Skawina. Elektrownia węglowa CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) jest jednym z największych dostawców ciepła do Katowic i innych aglomeracji miejskich na Śląsku. Obie elektrownie częściowo wykorzystują do produkcji biomasę. W ubiegłym roku wyprodukowały łącznie 1390 GWh energii elektrycznej i 5649 TJ ciepła. Spółka informowała w 2024 r., że widzi możliwości konwersji jednostek na paliwa alternatywne.

Nowy prezes

Jaromír Pečonka pracował w Grupie CEZ Group od 2005 roku. Początkowo pełnił funkcje dyrektora finansowego w spółce Elektrorazpredelenie Sofia Oblast i dyrektora finansowego spółki Distribuce Bulharsko. Jako członek zespołu CEZ Bulgaria brał udział w projektach unbundlingu i fuzji trzech bułgarskich spółek dystrybucyjnych. W ramach Grupy CEZ zarządzał aktywami węglowymi CEZ Skawina i CEZ Chorzów, a także spółkami działającymi w sektorze OZE i ESCO – m.in. ECO-Wind Construction i CEZ ESCO. Mów płynnie m.in. po polsku.