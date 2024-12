BGK rusza z wydatkowaniem środków na transformację. Po Tauronie środki otrzyma Polenergia

–To projekt w służbie Matki Ziemi i jako opiekunka projektu cieszę się, że zaczynamy realizację morskich farm wiatrowych. Możemy zbudować lepszy świat, dzięki takiemu projektowi. Polenergia jest pierwszym prywatnym inwestorem, który zostanie wsparty publicznymi pieniędzmi z KPO na morską energetykę wiatrową – powiedziała Dominika Kulczyk, która posiada 42 proc. akcji Polenergii i jest szefową rady nadzorczej Polenergii.

Wiceprezes Polenergii Andrzej Wojciechowski powiedział, że spółka chce zamknąć finansowanie dla projektu do końca I kw. 2025 r. i wówczas podejmie finalną decyzję inwestycyjną. – Łączna kwota inwestycji na dwa projekty to 20 – 24 mld zł. Wydatki przypadają po połowie na partnerów.

BGK rusza z finansowaniem

Bank Gospodarstwa Krajowego dzisiejszą umową z Polenergią oraz wczorajszą z Tauronem na rozwój sieci wydatkuje środki z KPO na energetykę.

– To ważny dzień dla BGK, realizujemy misje banku rozwoju społecznego. To jest możliwe dzięki KPO, którymi zarządza BGK. Środki zostaną przeznaczone na zieloną transformację i na energetykę wiatrową. Nasza pula to 20 mld zł na morskie farmy wiatrowe na morzu. Rozpoczynamy o umowy z Polenergią na kwotę 750 mln zł. To trzeci element w ramach KPO na energetykę. Są to środki na zieloną transformację miast (mamy już 300 miast z takimi umowami), sieci elektroenergetyczne oraz morskie farmy wiatrowe – powiedział prezes BGK Mirosław Czekaj.

Łącznie BGK ma do dyspozycji trzy komponenty w formie pożyczek. Pierwszy, w kwocie 70 mld zł to tzw. Fundusz Transformacji Energetycznej, kolejny to fundusz transformacji miast w kwocie 40 mld zł, a na morskie farmy wiatrowe zostanie przeznaczone 20 mld zł. Jeśli chodzi wsparcie miast to BGK ma już blisko 300 umów, na sieci 11 mld zł (umowa z Tauronem). Jeśli chodzi o fundusz transformacji to w przyszłym roku ruszy wsparcie także lądowych projektów OZE oraz magazyny energii poza wspieraniem sieci.