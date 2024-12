Nowe elektrownie gazowe pod znakiem zapytania. Przegrały aukcje rynku mocy

Z kolei Grupa Energa zakontraktowała dla swoich jednostek na aukcji rynku mocy na 2029 r. co najmniej 561,6MW obowiązku mocowego. Łączne przychody grupy w 2029 r, z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 125,67 mln zł. Jednoroczne umowy mocowe na prawie 543 MW dotyczą jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania. Ok. 18,6 MW zakontraktowano w ramach 17-letniego obowiązku mocowego dla nowych jednostek. Oznacza to, że projekt elektrowni gazowo-parowa CCGT Gdańsk o mocy ok. 456 MW nie uzyskał kontraktu mocowego.

Z kolei Enea, w wyniku aukcji zakontraktowała łącznie nie mniej niż 634 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Grupy. Portfel umów mocowych Grupy został uzupełniony o nie mniej niż 634 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych i obecnie wynosi nie mniej niż 1,54 GW na rok 2029.

Planowane przez Eneę jednostki gazowe o łącznej oferowanej mocy na aukcji głównej 1,2 MW zostały wycofane we wcześniejszych rundach, wskutek nieosiągnięcia oczekiwanej ceny za zobowiązanie mocowe.

Gazowe fiasko

Innymi słowy, projekty gazowe Energi i Enei były za drogie na tle innych konkurencyjnych cenowo projektów, a więc tańszych technologii. Z drugiej jednak strony elektrownie gazowe są najbardziej pożądane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które wskazują, że takie bloki są w stanie zmniejszyć lukę wytwórczą po węglu. Szybko potrzebujemy wybudować bardzo dużo jednostek gazowych. Z danych PSE wynika, że do 2031-2032 r. potrzebujemy 6-9 GW w elektrowniach gazowych, poza tymi już zakontraktowanymi w poprzednich latach na rynku mocy. Do 2040 r. wynosić to może nawet 15 GW. Jakie projekt i technologie ostatecznie zdominowały tegoroczne aukcje? Przekonamy się po ostatecznych wynikach, które opublikują PSE. Można jednak zakładać, że były to magazyny energii oraz usługi DSR (z ang. Demand Side Response, pozwalają na uzyskanie dodatkowych przychodów przedsiębiorstwom, które mogą zmniejszyć pobór mocy w odpowiedzi na wezwanie operatora systemu)zgłoszone wcześniej w procesie certyfikacji aukcji rynku mocy.

Informacji o efekcie tegorocznych aukcji nie podały jeszcze m.in. Tauron oraz Orlen, który planował wystawić do tegorocznych aukcji projekt Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.