Mrożenie cen energii już pewne. Prezydent podpisał ustawę

Koszt zawieszenia opłaty mocowej do połowy 2025 r. wyliczono na 1,476 mld zł. W sumie cała interwencja ma kosztować nieco ponad 5,6 mld zł

Ustawa doprecyzowuje i usprawnia przepisy w zakresie systemu wsparcia odbiorców w 2023 r. i 2024 r. oraz odpisów na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w celu efektywnego rozliczenia. Wprowadza możliwość przesuwania środków zgromadzonych w Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przez Zarządcę Rozliczeń na polecenie dysponenta Funduszu – ministra właściwego do spraw energii – oraz dostosowuje terminy na rozliczenie końcowe dotyczące stosowania mechanizmu ceny maksymalnej w 2025 r. do terminów innych rozliczeń.

Ponadto ustawa uszczegóławia i doprecyzowuje przepisy dotyczące rozliczeń pomocy publicznej przyznawanej mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w drugiej połowie 2024 r. polegającej na korzystaniu przez nich z ceny maksymalnej energii elektrycznej.

Nowe taryfy od połowy roku

Ustawa zobowiązuje także przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną do przedłożenia wniosków o zmianę taryfy dla energii elektrycznej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r. W przypadku przedsiębiorstw wykonujących zadania sprzedawcy z urzędu, zwolnionych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, obowiązek ten będzie dotyczył złożenia do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o taryfę dla energii elektrycznej albo jej zmianę także w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r. Nowa taryfa nie zmieni nic w rozliczeniach gospodarstw domowych do września, bo do tego czasu ceny będą nadal mrożone. Jednak mniejsza różnica między nową taryfą, a mrożoną ceną, oznacza mniejsze rekompensaty dla spółek obrotu i w efekcie mniejszy koszt dla budżetu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.