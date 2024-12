Powodem przeceny mogą być nowe zasady programu „Czyste Powietrze”. Mogą one uderzyć w przyszłe przychody spółek.

Niepokój wśród inwestorów narastał od końca listopada, kiedy nagle Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zawiesił nabór w programie pogłębionej termomodernizacji „Czyste Powietrze”. Program ma na nowo ruszyć od 31 marca 2025 r. Powodem wstrzymania miały być nieprawidłowości w programie, jego nieszczelność i oszukiwanie przez niektóre firmy, które w tym programie w formie prefinansowania uczestniczyły. NFOŚ zarzucał części firmom, które uczestniczyły w programie „Czyste Powietrze” poprzez prefinansowanie inwestycji w domach jednorodzinnych, które one same wyszukiwały nieuczciwe praktyki. Do czasu jego reformy program wstrzymano. Jednak prawdziwe niepokoje wzbudziły informacje dotyczące nowych zasad uczestnictwa firm w tej formie. Poziom prefinansowania inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”, które przeprowadzają firmy ma spaść z 50 do 20 proc.

Jak poinformował NFOŚiGW w poniedziałek 9 grudnia, wykonawcy będą musieli obowiązkowo mieć ubezpieczenie OC. Poziom prefinansowania ma spaść z 50 do 20 proc., przy czym pieniądze będą trafiać na konto celowe beneficjenta, a nie do wykonawcy. Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy 10 grudnia w jednej z dyskusji na portalu „X” przyznał, że te limity które zostały zaproponowane są poniżej kosztów.

Notowania tej spółki 10 grudnia spadły nawet o ponad 20 proc. Rykoszetem dostały także inne spółki jak Sunex i ML System z branży fotowoltaicznej, których kursy traciły odpowiednio o 4,5 proc. i 6,8 proc. Informacje NFOŚiGW nawarstwiły się jeszcze na wewnętrzne problemy tych firm jak nie najlepsze wyniki za III kw. 2024 r.