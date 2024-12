Grenevia koryguje kurs na OZE za cenę zwiększenia udziałów w spółce fotowoltaicznej

Jak tłumaczy firma, dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i regulacyjne spowodowały, że realizacja przyjętej strategii na lata 2023–27 segmentu OZE Grenevii stała się niemożliwa. Chodzi tu w szczególności o planowaną skalę ekspansji na rynki zachodniej i południowej Europy, liczbę zaplanowanych do budowy farm PV oraz istotne zaangażowanie finansowe Grenevii z niezadawalającą stopą zwrotu z kapitału zaangażowanego.

Grenevia. Różnica zdań z innym udziałowcem

Weryfikacja dalszej możliwości realizacji dotychczasowej strategii segmentu OZE, a także różnica w dalszych wizjach rozwoju PST pomiędzy Grenevią a akcjonariuszem mniejszościowym były jednymi z kluczowych powodów zawarcia w dniu 29 listopada br. przez Grenevię z Fundacją Rodzinną Marcjanik oraz Maciejem Marcjanikiem umowy nabycia łącznie 34,8 proc. akcji w PST.

Wartość transakcji to ok. 176 mln zł, z czego ok. 96,7 mln zł zostanie zapłacone przez sprzedających na rzecz spółek Grupy PST tytułem m.in. rozliczenia nabycia udziałów w niemieckich spółkach z Grupy PST, wraz ze spłatą ich zobowiązań oraz pozostałych rozliczeń.

- Zakup pakietu akcji w kapitale PST pozwoli na modyfikację działań realizowanych w ramach strategii spółki oraz zaniechanie ekspansji zagranicznej i skupienie się na procesie rozwoju projektów OZE na rynku polskim. Możliwa będzie również optymalizacja modeli operacyjnego oraz finansowego spółki, a także – w perspektywie kolejnych miesięcy – rewizja kierunków strategicznych w tym segmencie – tłumaczy spółka.

Zawarto także 29 listopada przedwstępną umowę nabycia od TDJ SA 25,23 proc. udziałów w Famur Solar - spółki będącej akcjonariuszem PST – za kwotę ok. 55,2 mln zł, co stanowić będzie pośrednio nabycie 12,83 proc. akcji w kapitale PST.