Enea zarabia na odkupie energii z giełdy zamiast na własnych elektrowniach

- Nasza przyszła strategia przechodzi proces weryfikacji i zatwierdzania, Chcemy ją ogłosić do końca tego roku – zapowiedział prezes Grzegorz Kinelski prezes Enei podczas prezentacji wyników za III kw. tego roku. Ponownie spółka zaskakuje dobrymi wynikami na wytwarzaniu. Uczestnicy konferencji pytali o tajemnice sukcesu tak dobrego wyniku spółki.

Wyniki Grupy Enea są wyjątkowo dobre zwłaszcza na tle rynku. Firma osiągnęła po trzech kwartałach 5,3 mld zł EBITDA, co jest lepszym wynikiem w zestawieniu do roku poprzedniego o 1,9 mld zł. Zysk netto wyniósł zaś blisko 3 mld zł w tym okresie, a rok wcześniej było to 662 mln zł. Na szczególną uwagę zasługuje tu sektor wytwarzania.

Czytaj więcej Energetyka Enea zwiększa moc w OZE i wierzy w gazowe Kozienice Enea zwiększa udział OZE w wytwarzaniu. Spółka ma plany na kolejne miesiące oddania kolejnych inwestycji w fotowoltaice. Spółka mimo, że nikt nie zgłosił się na wybudowanie elektrowni gazowej w Kozienicach, prowadzi rozmowy o realizacji projektu.

Odkup energii z giełdy

EBITDA sektora wytwarzanie w Grupie wyniosło aż 2,66 mld zł. po trzech kwartałach tego roku. Spółka pierwszy raz opublikowała także co złożyło się na tak dobry wynik tego sektora. Odkup energii z giełdy przy wstrzymaniu pracy swoich elektrowni węglowych pozwolił na 1,2 mld zł przychodu z tytułu zakupu tańszej energii z giełdy od własnej produkcji na węglu. Do tego dochodzi 630 mln zł różnicy na kursie oraz 248 mln przychodów z rynku bilansującego.

Spółka korzysta na wyżej zakontraktowanej cenie energii na ten rok, aniżeli dużo niższej obecnej cenie energii na TGE. Enea zaznacza, że korzysta w ten sposób z wyłączenia swoich elektrowni, które pracują wówczas na tzw. wymuszeniu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne ograniczają prace elektrowni węglowych zwalniając miejsce dla OZE, które ma pierwszeństwo. Wówczas cena na giełdzie spada, bo cena energii z OZE jest niższa niż z węgla. Enei opłaca się w takiej sytuacji korzystać z niższej ceny energii zamiast ją produkować i kupuje ją z rynku. Stąd przychód w postaci odkupu energii .