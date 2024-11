Plany neutralności klimatycznej złagodzą koszty transformacji

Plany neutralności mogą pomóc obniżyć ceny ciepła

Zapytaliśmy największe spółki elektroenergetyczne w Polsce, czy złożyły takie plany i jak się do ich realizacji przygotowują. Jak informuje nas Energa, dodatkowe przydziały uprawnień do emisji CO2 są atrakcyjnym instrumentem wsparcia, w szczególności dla instalacji ciepłowniczych. – Spółki z obszaru ciepłownictwa Grupy Energa opracowały stosowną dokumentację i analizy w tym aspekcie w celu pozyskania dodatkowego wsparcia na realizację zaplanowanego programu inwestycyjnego dla posiadanych aktywów ciepłowniczych. Sporządzone plany neutralności klimatycznej dla źródeł wytwórczych Grupy Energa z końcem czerwca 2024 roku zostały złożone w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Inwestycjami – informuje nas biuro prasowe Energi.

Spółka zdradza, że przedłożone plany neutralności klimatycznej zakładają podjęcie inwestycji w kierunku budowy niskoemisyjnych instalacji gwarantujących stabilne dostawy ciepła systemowego dla odbiorców. – Wsparcie w postaci dodatkowych uprawnień do emisji przyczyni się do obniżenia ceny ciepła dla klienta końcowego oraz do szybszej realizacji tych inwestycji – wyjaśnia gdańska spółka.

W podobnym tonie wypowiada się Grupa Tauron, która także przedłożyła plan neutralności klimatycznej. Dokumenty zostały złożone w czerwcu 2024 r. do KOBiZE wraz z wnioskiem o przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2026–2030.

– Dzięki temu instalacje Taurona, które spełniają wymagania, będą miały możliwość uzyskania przydziału dodatkowych 30 proc. uprawnień do emisji CO2 – informuje spółka.

Najbardziej wstrzemięźliwe są Polska Grupa Energetyczna i Enea. Ta pierwsza spółka potwierdza, że plan został złożony, ale firma nie ujawnia jego szczegółów. Enea czeka z jakimikolwiek informacjami, także tymi dotyczącymi planu, na ogłoszenie strategii firmy, a ta może się pojawić w grudniu tego roku.

PGE niemniej podtrzymuje niezależnie od planu neutralności klimatycznej swoje ambicje dotyczące neutralności klimatycznej. Do 2050 roku Grupa PGE planuje osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać swoim klientom 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Być może spółka wróci do planów przyspieszenia transformacji energetycznej, stawiając przed sobą cel uzyskania neutralności klimatycznej już w 2040 r. To jednak będzie zależało od tego, czy dojdzie do procesu wydzielenia elektrowni węglowych ze spółek energetycznych.