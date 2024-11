PGE nie wycofuje się z budowy elektrowni Młoty

Czytaj więcej Energetyka PGE o krok bliżej elektrowni Młoty Za wyceniony na ponad 6 mld zł projekt ma odpowiadać spółka tworzona wspólnie z NFOŚiGW.

Rozwój magazynów energii

Wiceszef spółki ma nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wyłonić wykonawcę dla dużego, bateryjnego magazynu gazu w Żarnowcu, który ma być jednym z największych w Europie. Przypomniał przy tym, że ma on mieć moc 256 MW i pojemności 900 MWh. Taki magazyn mógłby zacząć działać, powiedział, że samo jego podłączenie do sieci może trwać od 24 do 36 miesięcy.

Przypomniał, że PGE ogłosiła też przetarg na 26 rozproszonych magazynów energii o mocy od 2 do 10 MW. Wyjaśnił, że mają to być magazyny komercyjne, które będą świadczyć nie tylko usługi związane z elastycznością sieci, ale również usługi regulacyjne, a także dotyczące arbitrażu cenowego. – Zgłosiło się ponad 30 firm, więc bardzo mocno weryfikujemy – w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych – te oferty i będziemy przygotowywali specyfikację, która będzie ostatecznie podstawą do wyboru wykonawcy – poinformował wiceprezes PGE.

W Polsce jest sześć elektrowni szczytowo-pompowych: Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina, Żydowo, Dychów oraz Czorsztyn.