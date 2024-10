Polenergia i Equinor rozwijają swój trzeci projekt wiatrowy na Bałtyku

To obecnie projekt największej farmy wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego. Morska farma wiatrowa Bałtyk 1, o planowanej mocy do 1560 MW, jest przygotowywana do udziału w aukcji w 2025 r. Projekt Bałtyk 1 jest rozwijany w odległości ok. 81 km od polskiego wybrzeża. Do realizacji morskiej farmy wiatrowej niezbędne są prace projektowe oraz komplet pozwoleń na budowę.

Reklama

Umowa z duńskim partnerem

Umowę, która obejmuje doradztwo w tym zakresie, Polenergia i Equinor podpisały z konsorcjum firm Ramboll i Projmors. Kontrakt dotyczy całości projektu Bałtyk 1, aż do osiągnięcia statusu „ready-to-build”. – Bałtyk 1 to projekt największej farmy wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego.Jego realizacja oznacza podwojenie naszych mocy wytwórczych na morzu oraz zasilenie kolejnych 2 milionów gospodarstw domowych czystą, zieloną energią. Bałtyk 1 jest przygotowywany do udziału w aukcji, która powinna odbyć się w 2025 roku. Rozmiar tego projektu pokazuje ogromny potencjał polskiego morza w zakresie energii odnawialnej. W interesie polskiej transformacji energetycznej i polskiej gospodarki jest jego maksymalne wykorzystanie – podkreśla Jerzy Zań, prezes Polenergii.

– Podpisanie umów z konsorcjum osiągającym efekt synergii z globalnego doświadczenia i polskiej specjalności to doskonały przykład na pozytywny wpływ projektów morskiej energetyki wiatrowej na gospodarkę. Utrzymanie założonego przez Polskę harmonogramu rozwoju offshore pomiędzy pierwszą, a drugą fazą jest kluczowe dla zachowania ciągłości w budowie kompetencji i wzrostu konkurencyjności całej branży. Projekt Bałtyk 1, który jest nie tylko największy na polskim Bałtyku, ale także najbardziej zaawansowany w drugiej fazie, daje duże możliwości. Dlatego tak ważne jest, by aukcja odbyła się zgodnie z planem, w 2025 r. – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor w Polsce.

Ramboll zajmuje się architekturą, inżynierią i doradztwem. Projmors to jedno z najstarszych biur projektowych w Polsce. Specjalizuje się w projektowaniu hydrotechnicznym, które dotyczy m.in. morskiej energetyki wiatrowej czy przemysłu.

Do tej pory projekt Bałtyk 1, o planowanej mocy maksymalnej do 1560 MW, uzyskał pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli w części morskiej, a także umowę o przyłączenie do sieci z operatorem systemu przesyłowego.