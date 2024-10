Słabe perspektywy dla PGE. Wydzielenie węgla w 2028 roku?

Ostatnie przekazy rządowe sugerują, że plan dekarbonizacji sektora energetycznego będzie przeprowadzany stopniowo na przestrzeni kilku lat, a likwidacja aktywów węglowych będzie ograniczona do wybranych jednostek.

– Nadal brakuje informacji, czy koszty likwidacji poniosą wyłącznie spółki energetyczne czy rząd będzie partycypował w kosztach, ale stawiamy na to, że rząd może się nie palić do odkupowania aktywów energetycznych. Obawiamy się, że przy takim scenariuszu ewentualne korzyści PGE z rządowego planu dekarbonizacji (jeśli w końcu będzie wdrażany) mogą być ograniczone. Kluczowe aktywa węglowe PGE są zbyt duże na wczesną likwidację. Jeśli nasze przypuszczenia okażą się słuszne, to możliwość poprawy mnożników w związku z dekarbonizacją w przypadku PGE może się okazać mrzonką – pisze wprost analityk w swojej rekomendacji.

Zbyt duże aktywa węglowe na wczesną likwidację

W sytuacji, kiedy rząd zdecyduje o stopniowej likwidacji aktywów energetycznych w Polsce, DM BOŚ ma obawy o to, czy jednostki PGE nie będą ostatnie w kolejce do likwidacji; jest to scenariusz, który powoduje, że walory spółki stają się ryzykowną inwestycją. - Uważamy, że kluczowe aktywa węglowe PGE mogą być zbyt duże na wczesną likwidację i na obecną chwilę nie można ich zastąpić w miksie energetycznym. Ponadto wnioskując z ostatnich przekazów rządowych wydaje się mało prawdopodobne, by rząd chciał odkupić te aktywa od PGE – czytamy w rekomendacji.

Słabe perspektywy wyniku EBITDA

– Przyszłoroczne perspektywy EBITDA spółki naszym zdaniem nie wyglądają różowo – prognozuje analityk. Nawet jeśli założymy niższe koszty emisji CO2 i niższe ceny węgla w 2025 r., i uwzględnimy wyższą EBITDA z regulacyjnych usług bilansujących, a nowe bloki parowo-gazowe w Gryfinie będą mieć pozytywny udział w wynikach spółki, analityk oczekuje, że straty EBITDA w segmencie generacji (energetyka węglowa i gazowa) mogą się podwoić i wynieść w 2025 r., -0,8 mld zł (wobec -0,4 mld zł oczekiwanych w 2024).