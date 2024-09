Rada nadzorcza poinformowała, że 24 września powołała w skład zarządu spółki Adama Purwina powierzając mu funkcję prezesa zarządu, Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko wiceprezesa do spraw rozwoju, w tym kluczowych dla spółki inwestycji offshore’owych, Piotra Tomasza Sujeckiego, członka zarządu do spraw finansowych, oraz Łukasza Buczyńskiego, członka zarządu do spraw operacyjnych. Powołania wejdą w życie z 1 stycznia 2025 r. Wówczas rozpocznie się nowa kadencja zarządu spółki. Jerzy Zań (prezes) Iwona Sierżęga i Piotr Maciołek, którzy dotychczas zasiadają w zarządzie odejdą z niego do końca roku.

Kim są nowi członkowie

Adam Purwin przez ostatnie miesiące nadzorował realizację strategii rozwoju spółki Polenergia, w szczególności w obszarze programu inwestycyjnego. - Doświadczony menadżer pełniący funkcje zarządcze i doradcze na rynku krajowym i zagranicznym. Ekspert w dziedzinie pozyskiwania finansowania dla inwestycji. W przeszłości odpowiadał między innymi za nadzór nad prywatyzacjami spółek z sektora transportu, prowadził projekty dla międzynarodowych instytucji z obszaru bankowości inwestycyjnej – informuje spółka.

Z kolei Andrzej Filip Wojciechowski to ekspert z obszaru transformacji biznesowych, a w szczególności budowania strategii nakierowanych na wzrost wartości, zarządzania implementacją kluczowych czynników wzrostu, zmianach modeli biznesowych, budowie finansowania, zarządzaniu kryzysowym, jak również budowaniu i rozwoju zespołów. Doświadczenie zdobywał w europejskich spółkach operujących w różnych branżach.

Piotr Tomasz Sujecki jest ekspertem do spraw finansowania dużych projektów infrastrukturalnych. - Posiada ponad 20 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach kierowniczych w dużych korporacjach z branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej. Odpowiadał m.in. za największy na polskim rynku program budowy sieci światłowodowych oraz zapewnienie finansowania dla tego projektu. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bakowość oraz studiów MBA na Université du Québec w Montrealu podaje firma.

Z kolei Łukasz Buczyński jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w obszarze zarządzania i utrzymania aktywów w branży energii odnawialnej. W ostatnich latach odpowiadał za nadzór techniczny nad farmami wiatrowymi jednego z czołowych producentów zielonej energii na polskim rynku.