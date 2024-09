Katowicki Tauron kupił spółkę celową z prawami do budowy farmy wiatrowej 190 MW w Miejskiej Górce. nakłady związane z jej nabyciem i realizacją inwestycji na ok. 1,9 mld zł. Budowa farmy powinna zostać ukończona w II poł. 2027 r.

Szczegóły nabycia

Rada nadzorcza wyraziła zgodę na zakup od firmy VSB Green Yield One GmbH 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej Finadvice Polska 1 posiadającej prawa do projektu budowy farmy wiatrowej o mocy ok. 190 MW, zlokalizowanej w gminie Miejska Górka w woj. wielkopolskim.

Udziały w spółce celowej zostaną nabyte przez spółkę Tauron Zielona Energia. Wedle planu, sama spółka celowa zakończy realizację projektu budowy farmy w drugiej połowie 2027 r. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem spółki celowej i budową farmy wiatrowej mogą osiągnąć ok. 1,9 mld zł.

Cel transakcji

- Zakup spółki celowej posiadającej prawa do projektu budowy farmy wiatrowej w Miejskiej Górce będzie stanowił istotny krok w realizacji założeń strategii grupy Tauron na lata 2022-30, z perspektywą do 2050 r., w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii, a projekt doprowadzi do powstania jednej z największych lądowych farm wiatrowych w Polsce – podaje spółka.

Łączna moc zainstalowana Grupy Tauron na 30 czerwca 2024 r. osiągnęła poziom 5,1 GW, z czego prawie 0,7 GW stanowią źródła odnawialne. Jednostki wytwórcze segmentu OZE to 11 farm wiatrowych o mocy 417 MW, 34 elektrownie wodne o mocy 133 MW i 3 farmy fotowoltaiczne o mocy 56 MW.