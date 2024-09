Tele-Fonika Kable dostarczy kable dla wiatraków na Bałtyku. Jest umowa z Polenergią i Equinorem

Tele-Fonika Kable to jeden z wiodących w Europie dostawców kabli w tym także dla morskich farm wiatrowych. – Chcemy, aby nasze inwestycje przyczyniały się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzmacniały krajowe firmy z różnych branż. Potencjał polskich wykonawców na rynku odnawialnych źródeł energii jest bardzo duży. Podpisując umowę z Tele-Foniką Kable, chcemy to wyraźnie podkreślić. Polski producent, który jest jednym ze światowych liderów branży kablowej, wykona dla nas bardzo ważne komponenty do obsługi projektów Bałtyk 2 i 3. Jednocześnie to kolejna polska firma, z którą wiążemy się w związku z realizacją naszych farm wiatrowych na morzu – mówi Jerzy Zań, prezes Polenergii.

Dostawy kabli

W projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, Tele-Fonika Kable będzie odpowiedzialna za prace projektowe, produkcję oraz dostawę: 85 km lądowych kabli eksportowych HV 220 kV, które połączą podstację morską z podstacją lądową, 38 km lądowych kabli EHV 400 kV, które połączą podstacje lądową ze stacją elektroenergetyczną Słupsk Wierzbięcino, należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Kable będą w 100 proc. wyprodukowane w zakładzie spółki w Bydgoszczy i przetransportowane ok. 250 km dalej do miejsca ich instalacji na polskim wybrzeżu.

– Umowa z Tele-Foniką Kable to doskonały przykład na angażowanie się polskich firm w projekty morskiej energetyki wiatrowej. Szczególnie cieszy nas, że etap produkcji odbędzie się w zakładzie w Bydgoszczy. Ważny podkreślenia jest fakt, że to już kolejna umowa zawarta z polską firmą jako głównym dostawcą dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. To potwierdzenie, że rozwój sektora farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim buduje silną gałąź gospodarki w Polsce – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinor Polska.