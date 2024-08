Polenergia zarabia na wietrze na lądzie i zbiera pieniądze na wiatraki na morzu

Dowodem są liczby, które podała Polenergia. W sektorze wiatrowym średnie przychody na MWh wynosiły w II kw. 2023 r. 348 zł, a w II kw. 2024 r. już 557 zł.

Jak dodał wiceprezes Piotr Maciołek, tak dobre wyniki finansowe to także zasługa segmentu fotowoltaiki, który w pierwszym półroczu 2024 r. osiągnął wynik 10 mln zł (wzrost o 88,7 proc. rok do roku), głównie dzięki uruchomieniu farmy fotowoltaicznej Strzelino o mocy 45,2 MW. Jest to największa tego typu inwestycja w grupie. Obecnie na etapie budowy są projekty Szprotawa 1 i 2 o łącznej mocy 67 MW.

Spółka kontynuuje nowe inwestycje na lądzie. Jak zdradził Maciołek, łączna nominalna moc projektów w fazie rozwoju wynosi ponad 2 GW, z czego 1,3 GW to lądowe farmy wiatrowe w fazie rozwoju, a ponad 0,7 GW to projekty fotowoltaiczne. Są to projekty we wczesnej fazie rozwoju, które mogą być gotowe najwcześniej pod koniec lat 20.

Projekty na Bałtyku

Nieco wcześniej Polenergia i jej norweski partner Equnior będą oddawać do użytku morskie farmy wiatrowe. Polenergia jeszcze finalizuje swoje rozmowy dotyczące finansowana dwóch projektów wiatrowych w formie project finance. W I kw. 2025 r. – jak zapowiedział prezes – ma zapaść finalna decyzja inwestycyjna. – Mamy podpisane wstępne porozumienia odnośnie do zabezpieczenia mocy konstrukcyjnych dla naszych projektów. Trwają bardzo intensywne prace nad zorganizowaniem finansowania dłużnego dla całego projektu Bałtyk. Oczekujemy, że udział długu będzie na poziomie 70–80 proc., ale nie chcemy mówić o szczegółach trwającego procesu – powiedział Zań.

Firma dostała także wszystkie wymagane pozwolenia na budowę, żeby rozpocząć realizację projektów Bałtyk II i III i jest to 17 pozwoleń na 100 turbin na morzu. Pierwsze prace przygotowawcze rozpoczną się jeszcze w 2024 r. Bałtyk II i Bałtyk III, w których Polenergia i Equinor mają po 50 proc. udziałów, będą uruchomione w 2027 r. Będą one dysponować łączną mocą 1440 MW. Koszt obu projektów wyniesie około 24 mld zł, choć te koszty mogą jeszcze wzrosnąć z uwagi na fakt drożejących komponentów.

Polenergia chce także do końca roku przedstawić nową strategię na lata 2025–2030. Obecnie nie planuje emisji akcji, a jeszcze w tym roku chce wyemitować zielone obligacje.