Tauron spodziewa się miliardowych odpisów, które obniżą wynik spółki

Jak poinformowała w swoim raporcie Grupa Tauron, w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2024 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach segmentu Wytwarzanie w wysokości 1 473 mln zł oraz w segmencie Ciepło w wysokości 138 mln zł.

Reklama

Zgodnie z szacunkami odpisy te wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego (EBIT) grupy Tauron za pierwsze sześć miesięcy 2024 r. o 1 611 mln zł.

-W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego (…) za I półrocze 2024 r. przeprowadzone w ramach testów na utratę wartości analizy wykazały zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczki udzielonej spółce zależnej Tauron Wytwarzanie S.A. w kwocie 1 932 mln zł, co wpłynie na obniżenie wyniku finansowego brutto (…) za okres 6 miesięcy 2024 r. o 1 932 mln zł - czytamy w sprawozdaniu spółki.

W raporcie zastrzeżono, że ujęcie powyższych odpisów nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA Tauronu i jego grupy kapitałowej za pierwsze półrocze (rozumiany jako wynik operacyjny EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

O zidentyfikowaniu przesłanek do przeprowadzenia procedury testów na utratę wartości aktywów wytwórczych ze względu na aktualizację założeń dot. cen na rynku energii Tauron informował 16 lipca br. Spółka wyjaśniała to wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w miksie i rozwoju technologii związanych z tymi źródłami, co wpływa na spadki cen na rynku spotowym i na niższą wycenę kontraktów terminowych.