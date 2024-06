Dotychczas data zakończenia inwestycji, bloków gazowych w Dolnej Odrze nie był jasny. Inwestycja miała być gotowa pod koniec 2023 r., później pod koniec kwietnia, a później termin nie był już znany. – PGE i generalny wykonawca (konsorcjum GE i Polimex Mostostal – red.) prowadzą rozmowy i do czasu ich zakończenia nie komentujemy statusu uzgodnień pomiędzy stronami, w tym ostatecznego terminu oddania inwestycji do eksploatacji, czy kwestii rozliczeń zobowiązań wynikających z umowy – informowało nas PGE.

Reklama

Nieoczekiwanie podczas sejmowej podkomisji stałej do spraw infrastruktury krytycznej, górnictwa i energetyki, Paweł Mądry z Polskiej Grupy Energetycznej zdradził tę datę. Termin oddania inwestycji do użytku, a więc dwóch bloków po 670 MW nieznacznie się opóźnia. Bloki powinny pracować od początku roku, jednak ze względu na sytuację jak pandemia i wojna na Ukrainie mają być oddane do użytku w okresie lipiec – sierpień. Wówczas będą w pełni dyspozycyjne – mówił przedstawiciel spółki w Sejmie.

Jednocześnie PGE zapewnia, że rozruchy bloków trwają. Pod koniec lutego br. nastąpił pierwszy zapłon turbiny gazowej Bloku nr 9 w PGE Gryfino 2050 (spółka córka PGE odpowiedzialna za inwestycję w Zachodniopomorskiem). Na początku marca została przeprowadzona pierwsza synchronizacja generatora bloku nr 9 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Kolejnym kluczowym etapem rozruchu gorącego bloku gazowo-parowego (BGP) nr 9 będzie rozpoczęcie ruchu próbnego bloku nr 9. W zakresie bloku nr 10 — 18 maja nastąpił pierwszy zapłon turbiny gazowej. Kolejnym etapem będzie pierwsza synchronizacja z KSE i rozpoczęcie ruchu regulacyjnego.

Inwestycja zakłada budowę dwóch bloków gazowych, które mają zastąpić wysłużone bloki węglowe.