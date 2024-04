Prawdopodobny, nowy prezes tej kluczowej z punktu widzenia transformacji spółki pracował już w spółkach Skarbu Państwa, w tym w PGE. W latach 2008–2012 r. pracował w departamencie strategii i inwestycji PGE. W latach 2012–2014 był szefem zespołu ds. energii w KGHM, a w latach 2014–2020 dyrektorem ds. inwestycji w PGE. W marcu 2020 r. został wiceprezesem i dyrektorem operacyjnym PGE Baltica, a od października 2021 r. był dyrektorem ds. rozwojowych w Ørsted. Jego ostatnie miejsce pracy to wiatrowy koncern EDP Renewables, gdzie od kwietnia 2023 r. był dyrektorem krajowym firmy.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego rada nadzorcza tej wiatrowej firmy odwołała Arkadiusza Sekścińskiego z funkcji prezesa. Pełniącym obowiązki został Dariusz Lociński, który przed pojawieniem się w spółce Sekścińskiego już pełnił rolę prezesa. Władze w samej Polskiej Grupie Energetycznej zmieniono na początku marca. Nowym prezesem PGE został Dariusz Marzec.

PGE Baltica realizuje trzy projekty morskich farm wiatrowych, które są na zaawansowanym etapie. Najbardziej zaawansowane to projekty Baltica 2 i Baltica 3. Duński partner przy realizacji tego projektu, firma Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 r. Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW. Kontrakty na najważniejsze komponenty potrzebne do budowy farm są już także zakontraktowane.

W 2023 r. PGE uzyskała także pięć pozwoleń lokalizacyjnych, które umożliwią jej wybudowanie w przyszłości kolejnych elektrowni wiatrowych na morzu. Łączna potencjalna moc farm wiatrowych planowanych do budowy na nowych obszarach wynosi ok. 3,9 GW.