Wiatraki wykręciły rekordowe wyniki Polenergii

Zysk netto za 2023 r. uplasował się na poziomie 273,6 mln zł – co oznacza wzrost rok do roku o 111,6 mln zł. – Znakomite wyniki finansowe naszej Grupy to między innymi pokłosie oddania do eksploatacji kolejnych projektów OZE – komentuje prezes spółki Jerzy Zań.

W 2023 r. firma uruchomiła trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy niemal 180 MW. – Otwarcie farm wiatrowych w Dębsku, Piekle i Grabowie pozwoliło na skokowy wzrost naszych mocy wytwórczych i przekroczenie granicy 0,5 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii – wskazuje prezes dodając, że portfel lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych w rozwoju sięga w Grupie 2,1 GW.

Farmy wiatrowe zwiększają obroty

W 2023 r. w sektorze lądowych farm wiatrowych zanotował wynik EBITDA wyższy o 125,1 mln zł w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego. Wzrost wyników segmentu w 2023 roku w porównaniu do wyników z 2022 roku jest głównie konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk, Kostomłoty, Grabowo i Piekło, wysokiej wietrzności w 4. kwartale 2023 r. oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022 (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających).