Polenergia planuje wyemitować akcje do kwoty 3,4 mld zł. Środki trafią na budowę morskich farm wiatrowych

Zdecydowana większość pozyskanego tą drogą kapitału ma zostać przeznaczona na realizację strategicznych projektów Polenergii – budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

– Decyzja akcjonariuszy o możliwości emisji akcji na ogromną kwotę 3,4 miliarda złotych otwiera naszej Grupie możliwość wejścia do zupełnie innej ligi. Stoimy na progu realizacji największych farm wiatrowych w historii naszego kraju. Polenergia jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ma też rekordowe wyniki finansowe – mówi Dominika Kulczyk, przewodnicząca rady nadzorczej Polenergii.

Wnoszony do spółki kapitał do 3,4 mld zł zostanie w większości przeznaczony na rozwój morskich farm wiatrowych. Na ten cel ma trafić od 85 do 95 proc. środków planowanych do pozyskania przez Polenergię w ramach emisji akcji. Do 10 proc. trafi na rozwój lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Do 5 proc. – na rozwój projektów wodorowych i dotyczących elektromobliności.

Spółka planuje pozyskać środki na budowę morskich farm wiatrowych z dwóch źródeł – jednym są środki pozyskiwane w ramach planowanych emisji akcji. Drugim – finansowanie dłużne za pośrednictwem budowanego przez spółkę konsorcjum banków. To jedno z zadań, które stoi przed niedawno uzupełnionym zarządem Polenergii. – Decyzja akcjonariuszy pokazuje ogromną wiarę rynku i inwestorów w potencjał Polenergii i nasze projekty offshore’owe. Głosowanie odbyło się bez jednego głosu sprzeciwu. Możliwość emisji akcji, a następnie budowa finansowania ze strony banków, pozwolą nam przejść do kolejnego etapu - budowy i uruchomienia naszych pierwszych morskich projektów. Realizacja farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim otworzy nowy rozdział w historii polskiej energetyki – mówi Jerzy Zań, prezes Polenergii.

Polenergia, we współpracy z norweskim Equinor, rozwija na Morzu Bałtyckim trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3000 MW. Projekty Bałtyk I, II i III zasilą zieloną energią ponad 4 miliony gospodarstw domowych. Pierwsza energia z dwóch najbardziej zaawansowanych projektów, Bałtyk II i Bałtyk III, popłynie już w 2027 r. Komercyjny etap ich użytkowania jest zaplanowany od 2028 r.