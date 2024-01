Rząd nie zamierza zmieniać lokalizacji elektrowni jądrowej

Na antenie Radia Zet, minister Jan Grabiec powiedział, że nie ma ani decyzji ani podstaw do zmiany lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie.

„Nie ma takiej decyzji i nie ma do niej podstaw. We wszystkich procesach inwestycyjnych, pewne zmiany mogą następować, ale tu nie ma żadnych przesłanek, by mówić o takiej decyzji” powiedział minister w kancelarii premiera Tuska.

Dzień wcześniej wojewoda pomorska na konferencji prasowej wskazała na potrzebę ponownego przeanalizowania lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

„Ta decyzja środowiskowa dla lokalizacji w Lubiatowie została wydana ale cały czas rozważamy czy słusznie. Są też różne głosy na temat wybranej technologii. Najbliższe miesiące będą decydujące – przekazała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.