Przedłużające się inwestycje klientów odbijają się na wynikach ML System

Wynik EBITDA Polenergii w trzecim kw. 2023 r. wyniósł 110,9 mln zł i był wyższy rok do roku o 77,9 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Z kolei skorygowany zysk netto grupy wyniósł 43,9 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 55,2 mln zł.