Polenergia notuje większy zysk niż przed rokiem

Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,24 mld zł, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku. Wyższy wynik skor. EBITDA to efekt lepszych rezultatów w segmencie obrotu i sprzedaży (o 67,7 mln zł) oraz w segmencie lądowych farm wiatrowych (o 13,4 mln zł). Na spadek przychodów ze sprzedaży wpływ miały głównie niższe przychody w segmencie obrotu i sprzedaży (o 122,3 mln zł), skompensowane częściowo przez wyższe przychody w segmentach lądowych farm wiatrowych (o 28,3 mln zł) oraz dystrybucji (o 5,4 mln zł).

Narastająco, po trzech kwartałach 2023 r., Polenergia miała 4,08 mld zł przychodów, wobec 5,14 mld zł rok wcześniej. Skor. EBITDA wzrosła do 419,8 mln zł (244,3 mln zł rok wcześniej), a skor. zysk netto do 213,7 mln zł (107,7 mln zł rok wcześniej).W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. segment lądowych farm wiatrowych zanotował wynik EBITDA wyższy o 80,3 mln zł w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego.

"To konsekwencja uruchomienia trzech projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 178 MW. Koncesję na wytwarzanie zielonej energii uzyskała Farma Wiatrowa Dębsk o mocy 121 MW, Farma Wiatrowa Piekło o mocy 13,2 MW oraz Farma Wiatrowa Grabowo o mocy 44 MW" – czytamy w komunikacie prasowym.

Polenergia planuje otwarcie największej w grupie farmy fotowoltaicznej. Projekt FF Strzelino o mocy 45,2 MW znajduje się w zaawansowanej fazie budowy, a prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ich zakończenie planowane jest w grudniu tego roku, a uzyskanie koncesji w pierwszym kwartale 2024 r.

Spółka kontynuuje także prace w segmencie morskich farm wiatrowych. "Chcielibyśmy, aby pierwsza energia z projektów Bałtyk II i Bałtyk III popłynęła do sieci już w 2027 r. Ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu było podpisanie umów na kable wewnętrzne i eksportowe. Funkcjonowanie farm w oparciu o koncesję na wytwarzanie energii planowane jest od 2028 r." - powiedział prezes Michał Michalski.