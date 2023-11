Siemens Energy wybuduje elektrownie gazową ZE PAK-u

Zarząd ZE PAK poinformował, o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej. I tak, 1 września 2023 r. ZE PAK otrzymał informację o podpisaniu przez spółkę zależną - PAK CCGT z konsorcjum firm Siemens Energy Global z siedzibą w Niemczech - lider konsorcjum, Siemens Energy oraz Mytilineos z siedzibą w Grecji umowy na "budowę bloku CCGT klasy 600 MWe (bloku parowo - gazowego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie elektrowni Adamów (umowa EPC), za szacunkową kwotę ok. 2,3 mld zł, oraz długoterminowej umowy serwisowej bloku CCGT klasy 600 (umowa LTSA) zawartej z Siemens Energy na okres 12 lat od daty przekazania bloku CCGT do eksploatacji.

"Na etapie podpisywania wyżej opisanych umów nie było jeszcze pewne czy dojdzie do faktycznego wejścia ich w życie tj. czy uruchomiona zostanie procedura Notice to Proceed (NTP - polecenie rozpoczęcia prac), w szczególności z uwagi na fakt, iż w momencie podpisywania umowy EPC oraz umowy LTSA spółka nie posiadała jeszcze pozwolenia na budowę. Nie było zatem pewne czy dojdzie do faktycznej realizacji przedmiotu umów" - wyjaśnił ZE PAK opóźnienie przekazanie informacji.

Wskazał, że podpisanie umowy EPC oraz umowy LTSA nie powoduje powstania zobowiązań finansowych po stronie PAK CCGT. "Zobowiązania finansowe po stronie PAK CCGT powstaną dopiero w momencie wydania przez PAK CCGT polecenia rozpoczęcia prac Notice to Proceed skutecznego jedynie wówczas, gdy zostanie przekazane wraz z poręczeniem płatności zobowiązań PAK CCGT wynikających z Umowy EPC wystawionego przez ZE PAK na rzecz generalnego wykonawcy oraz przekazania generalnemu wykonawcy ważnego pozwolenia na budowę." - czytamy w komunikacie.

Wydanie NTP przez PAK CCGT musi być dokonane najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. pod rygorem unieważnienia umowy EPC i LTSA bez konsekwencji finansowych dla obu stron.