Kolejne miliony popłyną na konta uczestników PPK

Do 14 sierpnia blisko 163 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzyma na swoje rachunki wpłaty powitalne o łącznej wartości 40,7 mln zł. Środki trafią do osób, które przystąpiły do programu i w drugim kwartale 2026 r. spełniły warunki określone w ustawie o PPK.

Wpłata powitalna w wysokości 250 zł jest jednym z elementów systemu zachęt finansowych w PPK. Oprócz środków wpłacanych przez uczestników PPK, a także przez ich pracodawców, otrzymują oni również dopłaty finansowane przez państwo, co sprawia, że oszczędności zgromadzone w PPK rosną szybciej niż w przypadku samodzielnego odkładania tych samych kwot.