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Kolejne miliony popłyną na konta uczestników PPK

Na rachunki nowych uczestników PPK trafi 40,7 mln zł wpłat powitalnych. Ich łączna wartość od uruchomienia programu przekroczyła 1 mld zł.

Publikacja: 06.08.2026 06:00

Kolejne miliony popłyną na konta uczestników PPK

Foto: AdobeStock

Piotr Skwirowski

Do 14 sierpnia blisko 163 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych otrzyma na swoje rachunki wpłaty powitalne o łącznej wartości 40,7 mln zł. Środki trafią do osób, które przystąpiły do programu i w drugim kwartale 2026 r. spełniły warunki określone w ustawie o PPK.

Wpłata powitalna w wysokości 250 zł jest jednym z elementów systemu zachęt finansowych w PPK. Oprócz środków wpłacanych przez uczestników PPK, a także przez ich pracodawców, otrzymują oni również dopłaty finansowane przez państwo, co sprawia, że oszczędności zgromadzone w PPK rosną szybciej niż w przypadku samodzielnego odkładania tych samych kwot.

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