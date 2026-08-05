Obrót akcjami zbliżył się do 2,5 miliarda złotych, z czego przeszło 2 miliardy przypadło na WIG20. W koszyku blue chipów najaktywniejszymi spółkami były walory KGHM i Orlenu, na których sumarycznie ugrano przeszło 590 milionów złotych. Spółki były też najsilniejszymi w WIG20 i wzrosły po przeszło 2 procent na spadającym rynku. W przypadku KGHM ważna była odpowiedź na zwyżki metali, gdzie miedź umacniała się razem ze srebrem i złotem. W przypadku PKN wzrost został zbudowany w części na zwyżkach cen ropy. Dwa surowcowe walory nie były jednak w stanie przykryć faktu, iż oddech rynku w WIG20 był negatywny i przecena dotknęła 15 spółek, w tym wszystkich banków. Podaż przemaszerowała po sektorze na tyle dynamicznie, iż przecena 5 spółek bankowych w WIG20 przełożyła się na spadek indeksu WIG-Banki o 1,6 procent. Liderami były spółki Alior Bank i Erste, które straciły – odpowiednio – 5,4 procent i 3,4 procent. Cofnięcie banków warto jedna umieścić w kontekście wczorajszej zwyżki koszyka o 2,8 procent i ulokowania się indeksu WIG-Banki na historycznym maksimum oraz nad psychologiczną barierą 25000 pkt. Szeroki rynek wykonał oddech nieco bardziej symetryczny od koszyka blue chipów i wzrosty zanotowało 42 procent spółek przy 46 procent przecenionych i 12 procent bez zmiany ceny. Sesja miała też swoją historię techniczną, którą było poranne wybicie się WIG20 na historyczne maksima z jednoczesnym pokonaniem psychologicznej bariery 4000 pkt. Finalnie, indeks nie utrzymał pułapu, ale przebieg sesji – a zwłaszcza wykreślona świeca dzienna przez WIG20 – wskazuje raczej na liczenie się podaży z popytem w rejonie psychologicznego i teraz już technicznego oporu. Zachowanie rynku jawi się jako zrozumiałe gdy uwzględni się wcześniejszą wrażliwość na równe poziomy oraz szybowanie indeksu na poziomach, na których nie ma innych barier niż psychologiczne. Układ na wykresie WIG20 pozwala czekać na ruch rynku, który pozwoli ocenić siłę 4000 pkt. w roli nowego oporu.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.