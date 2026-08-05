Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego obecna, niska zmienność na rynku złota może być zapowiedzią znaczącego ruchu cenowego.

Jak wykorzystać Wstęgi Bollingera do mierzenia zmienności i identyfikowania okresów rynkowej konsolidacji.

Na czym polega kluczowe zjawisko „ściśnięcia” i dlaczego jest ono sygnałem poprzedzającym gwałtowne zmiany.

Które wydarzenia gospodarcze mogą stać się katalizatorem dla nadchodzących wahań cen złota.

Zastosowanie pasm Bollingera do złota (XAU/USD) pomaga traderom mierzyć zmienność rynku, wykrywać zacieśnienia konsolidacji i wychwytywać gwałtowne wybicia. Ponieważ złoto doświadcza gwałtownych wahań cen, wielu traderów dostosowuje standardowe ustawienia z (20, 2) do (20, 2,5), aby odfiltrować fałszywe sygnały.

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Miara zmienności, ale nie kierunku zmian

Wstęgi Bollingera to jeden z niewielu wskaźników, które mierzą zmienność bezpośrednio – a nie kierunek cen. Na XAU/USD zrozumienie cyklu „ściśnięcia do ekspansji” odróżnia traderów, którzy wychwytują duże ruchy, od tych, którzy zawsze są o krok z tyłu.

Wstęgi zostały stworzone przez Johna Bollingera w latach 80. XX wieku. Wskaźnik składa się z trzech linii: środkowego pasma (20-okresowej prostej średniej ruchomej cen zamknięcia), górnego pasma (+2 odchylenia standardowe powyżej środkowego pasma) i dolnego pasma (-2 odchylenia standardowe poniżej środkowego pasma). Obliczenia odchylenia standardowego wykorzystują tę samą 20-okresową analizę wsteczną, co średnia krocząca (SMA).

Kluczową kwestią, którą należy zrozumieć w kontekście wstęg Bollingera, jest to, co one faktycznie mierzą: zmienność, a nie kierunek. Szerokość pasm odzwierciedla skalę wahań ceny. Wąskie pasma wskazują na niską zmienność (konsolidację). Szerokie pasma wskazują na wysoką zmienność (trend lub warunki po zdarzeniu). Same pasma nie wskazują, w jakim kierunku będzie podążać cena – wskazują jedynie, że ruch jest prawdopodobny, gdy pasma są wąskie, a obecne warunki są zmienne, gdy pasma są szerokie.

Podstawowe koncepcje dotyczące złota

Ściskanie: Gdy górne i dolne pasma ściśle się zwężają, zmienność jest niska. Złoto często stabilizuje się przed potężnym, impulsywnym wybiciem.

Wędrówka w pasmie: W silnym trendzie złoto będzie stale podążać za pasmem zewnętrznym. Nie należy schodzić z ceny ani grać na krótko tylko dlatego, że dotknie pasma zewnętrznego w trakcie silnego trendu.

Powrót do średniej: Na spokojnych rynkach, w trendzie bocznym, dotknięcie pasma zewnętrznego może sygnalizować odbicie w kierunku środkowej linii 20-okresowej prostej średniej kroczącej.

Ściśnięcie występuje, gdy górne i dolne pasma zbiegają się w kierunku środkowego pasma, tworząc bardzo wąski kanał. To wąskie pasmo sygnalizuje konsolidację złota i narastający znaczący ruch kierunkowy. Samo ściśnięcie nie wskazuje kierunku, w którym nastąpi ruch – jedynie wskazuje, że kompresja niskiej zmienności poprzedza ekspansję zmienności.

Na parze XAU/USD ściśnięcia najczęściej rozwijają się przed ważnymi wydarzeniami gospodarczymi: NFP (dane o zatrudnieniu poza rolnictwem), oświadczeniami FOMC, publikacjami wskaźnika CPI i ogłoszeniami geopolitycznymi. Złoto „kręci się” w wąskim przedziale, gdy rynek czeka na katalizator, a następnie gwałtownie rośnie w jednym kierunku, gdy katalizator się pojawi. Wcześniejsze rozpoznanie ściśnięcia pozwala na zajęcie pozycji na wybicie, zamiast gonić za nim po tym, jak już się ono pojawiło.

Wskaźnik pasma (narzędzie pochodne mierzące procentową odległość między górnym a dolnym pasmem w stosunku do pasma środkowego) określa stopień ściśnięcia. Odczyt pasma poniżej 1,5 proc. na wykresie XAU/USD H1 to wiarygodny sygnał ściśnięcia. Poniżej 1 proc. oznacza ekstremalną kompresję, która historycznie poprzedza bardzo duże ruchy – ponad 150 pipsów w kolejnej sesji na złocie.