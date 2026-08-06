Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 6.08.2026
Pakiet danych z gospodarek USA i strefy euro; wyniki finansowe Grupy Orlen i Asseco BS; wyłata dywidendy przez GPW i Unibep. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
06.08.2026 03:33
Publikacja:
06.08.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
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ORLEN – wyniki za I półrocze
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ASBISC ENTERP. – wyniki za I półrocze
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ASSECO BS – wyniki za I półrocze
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ATREM – ostatnie notowanie akcji z prawem od 2,16 zł dywidendy na papier; wypłata w ratach 18 sierpnia, 22 września i 20 października
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GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – wypłata 3,40 zł dywidendy na akcję
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UNIBEP – wypłata 0,40 zł dywidendy na akcję
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TEXT – WZA w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy; zarząd rekomenduje wypłatę 4,26 zł dywidendy na akcję
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AILLERON – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
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PA NOVA – NWZA w sprawie wyboru członka rady nadzorczej
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SOFTWARE MANSION – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,67 zł dywidendy na papier; wypłata 17 sierpnia
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EDITEL – wypłata 0,44 zł dywidendy na akcję
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LONGTERM GAMES – kontynuacja WZA z 8 lipca
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PEKAO BANK HIPOTECZNY – pierwsze notowanie na Catalyst 500 000 hipotecznych listów zastawnych serii HLZ-IV-04 o wartości nominalnej 1000 zł każdy
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ECHO – pierwsze notowanie na Catalyst 47 000 obligacji serii 7l/2026 o wartości nominalnej 1000 euro każda
Świat
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USA – zapasy hurtowników w czerwcu, wydajność pracy i jednostkowe koszty pracy w drugim kwartale, raport Challengera w lipcu, tygodniowe wnioski o zasiłkui dla bezrobotnych
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Strefa euro – sprzedaż detaliczna w czerwcu
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Niemcy – zamówienia w przemyśle w czerwcu