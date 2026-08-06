Kraj

  • ORLEN – wyniki za I półrocze
  • ASBISC ENTERP. – wyniki za I półrocze
  • ASSECO BS – wyniki za I półrocze
  • ATREM – ostatnie notowanie akcji z prawem od 2,16 zł dywidendy na papier; wypłata w ratach 18 sierpnia, 22 września i 20 października
  • GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – wypłata 3,40 zł dywidendy na akcję
  • UNIBEP – wypłata 0,40 zł dywidendy na akcję
  • TEXT – WZA w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy; zarząd rekomenduje wypłatę 4,26 zł dywidendy na akcję
  • AILLERON – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
  • PA NOVA – NWZA w sprawie wyboru członka rady nadzorczej
  • SOFTWARE MANSION – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,67 zł dywidendy na papier; wypłata 17 sierpnia
  • EDITEL – wypłata 0,44 zł dywidendy na akcję
  • LONGTERM GAMES – kontynuacja WZA z 8 lipca
  • PEKAO BANK HIPOTECZNY – pierwsze notowanie na Catalyst 500 000 hipotecznych listów zastawnych serii HLZ-IV-04 o wartości nominalnej 1000 zł każdy
  • ECHO – pierwsze notowanie na Catalyst 47 000 obligacji serii 7l/2026 o wartości nominalnej 1000 euro każda

Świat

  • USA – zapasy hurtowników w czerwcu, wydajność pracy i jednostkowe koszty pracy w drugim kwartale, raport Challengera w lipcu, tygodniowe wnioski o zasiłkui dla bezrobotnych
  • Strefa euro – sprzedaż detaliczna w czerwcu
  • Niemcy – zamówienia w przemyśle w czerwcu