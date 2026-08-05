Argumentem przemawiającym za popytem na ryzyko stały się oczekiwania na szybkie porozumienie z Iranem, które może zostać osiągnięte jeszcze w tym tygodniu. Z USA napływają zachęcające komentarze, a baryłka WTI spadła do 75 USD, co dodatkowo poprawia perspektywy inflacji. W połączeniu z pozytywnym odbiorem sezonu wyników wspiera to hossę na Wall Street.

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Wczoraj po zamknięciu handlu opublikowane zostały raporty SpaceX oraz AMD. W obu przypadkach wyniki przebiły oczekiwania, jednak akcje spółek traciły w handlu posesyjnym. W przypadku SpaceX rynek negatywnie odebrał brak szczegółowych prognoz na kolejne kwartały. Spółka poinformowała również o zamiarze skoncentrowania infrastruktury obliczeniowej na procesorach Nvidii, co wywarło dodatkową presję na AMD.

Od początku tygodnia dobrze zachowuje się złoto, które próbuje wybić się górą z trwającej od sześciu tygodni konsolidacji i zmierza w kierunku 4200 USD za uncję. Perspektywa tymczasowego porozumienia w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz złagodziła obawy dotyczące inflacji i zmniejszyła prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych przez Fed.

W tym kontekście bardzo ważne będą publikowane w najbliższym czasie dane makroekonomiczne, ponieważ nowy szef amerykańskiego banku centralnego porzucił politykę jasnego komunikowania możliwego przebiegu dalszej ścieżki stóp procentowych. Dziś poznamy indeks ISM dla sektora usługowego oraz raport ADP, będący przedsmakiem oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy za lipiec. Rynek wycenia obecnie jedną podwyżkę stóp procentowych przez Fed przed końcem roku, podczas gdy jeszcze niedawno oczekiwano dwóch.

Złoto straciło ponad jedną piątą swojej wartości od rozpoczęcia wojny amerykańsko-irańskiej pod koniec lutego. Konflikt doprowadził do gwałtownego wzrostu cen energii, nasilił presję inflacyjną i zwiększył prawdopodobieństwo utrzymywania stóp procentowych na podwyższonych poziomach przez dłuższy czas. Jeśli sytuacja będzie się stabilizować, notowania żółtego metalu mogą stopniowo odzyskiwać wartość.