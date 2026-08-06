Jeszcze kilka tygodni temu część inwestorów obawiała się, że eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oznacza początek nowej fali trwałej presji inflacyjnej. Dzisiejsze doniesienia wskazują jednak, że Stany Zjednoczone, Iran i Oman są blisko osiągnięcia tymczasowego porozumienia dotyczącego żeglugi przez Cieśninę Ormuz. To wzmacnia scenariusz, który od początku lipca wydawał się bardziej prawdopodobny – eskalacja była przede wszystkim elementem negocjacji, a nie zapowiedzią wielomiesięcznego konfliktu. W ciągu tygodnia rentowność krajowych obligacji spadła o 10 pkt. bazowych. W środę ropa Brent ponownie kosztowała 80 USD za baryłkę i studził obawy inflacyjne. Spready kredytowe niezmiennie pozostają blisko najlepszych poziomów w obecnym cyklu. TCCI utrzymuje się na poziomie 9, potwierdzając bardzo dobre nastroje na rynku kredytowym, podczas gdy TLCI pozostaje na poziomie 5, wskazując na stabilne, choć nieco mniej komfortowe niż tydzień temu warunki płynnościowe. Najbliższe dni przesuną uwagę inwestorów z geopolityki na dane makroekonomiczne. Nie przeceniałbym znaczenia piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Fed, mimo że nie jest zadowolony z poziomu inflacji, nie podnosi stóp procentowych. Co istotne, nominowany przez Donalda Trumpa, który jest przeciwny wyższym stopom, nowy prezes Fed nie głosował za podwyżką. Krajowa 5-latka oferuje obecnie aż 125 pkt. bazowych ponad stawkę Wibor 6M. W obecnych okolicznościach taki poziom może być nadal atrakcyjny do kupowania stałego kuponu.