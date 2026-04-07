Piotr Prajsnar, prezes i główny akcjonariusz Cloud Technologies
Jesteśmy zadowoleni z dynamiki w styczniu. Widzimy, że procentują nasze strategiczne decyzje dotyczące koncentracji na własnych markach, a w najbliższych miesiącach powinniśmy dostrzegać pozytywny wpływ ostatnich przejęć – NDR oraz Data Desk.
Warto również zwrócić uwagę, że dynamiki w kilku wcześniejszych miesiącach uwzględniały efekt niskiej bazy, wynikającej z zakończenia współpracy z Oracle Advertising z końcówki 2024 r. Ponadto, naturalnie baza porównawcza jest coraz wyższa, ponieważ z miesiąca na miesiąc rośniemy.
Styczniowe dane sprzedażowe to dobry prognostyk dla wyników za pierwszy kwartał, a analizując prognozy rynkowe dla reklamy online optymistycznie patrzymy na cały bieżący rok.
Zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane rośnie. Tendencja ta wspierana jest wzrostem globalnego rynku reklamy, który według WARC ma wzrosnąć w tym roku o 9,1 proc. do 1,3 biliona USD Na wzrost rynku reklamy, w szczególności cyfrowej, ma także wpływ rozwój modeli AI, które będą automatyzować pewne procesy w kampaniach online. Wykorzystując naszą globalną bazę danych i autorską technologię do ich wydajnego przetwarzania rośniemy szybciej niż rynek i takie też mamy ambicje.
Zakłada ona możliwość skokowego przyspieszenia wzrostu przychodów ze sprzedaży danych przy utrzymaniu wysokiej rentowności biznesu dzięki fundamentalnym zmianom w modelu sprzedaży, rozpoczętym już w 2024 r. Dynamicznie rozwinęliśmy sprzedaż danych pod własnymi markami, odchodząc od tzw. modelu white label, realizowanego przez pośredników, co wyraźnie procentuje.
Nowy model pozwala nam nawiązywać bezpośrednie relacje z partnerami, a w efekcie zwiększać wolumen sprzedaży.
Strategia zakłada zmianę modelu sprzedaży, wzrosty przychodów, skup akcji i politykę dywidendową. Zarząd zapowiada skokowy wzrost skalowalności bi...
Zakładamy, że realizacja strategii może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży danych do 16-18 mln USD w 2026 r. oraz 18-24 mln USD w 2027 r.
Przy zakładanym utrzymaniu wysokiej rentowności powinno to znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w osiąganych wynikach finansowych.
Jak już wspomniałem, zgodnie z przyjętą strategią 2026+ zakładamy kontynuację rozwoju w wypracowanym modelu biznesowym ze zmienionym modelem sprzedaży: odejście od white label na rzecz sprzedaży pod własnymi markami. Zwiększamy również zasięg dzięki obecności na globalnych platformach, jak Amazon Ads, Google DV360, czy The Trade Desk. Rozwijamy także nowe kanały sprzedaży.
Zarówno w sposób organiczny, w ramach budowania sieci partnerskich, jak i poprzez możliwe przejęcia precyzyjnie wyselekcjonowanych podmiotów z obszaru AdTech, posiadających własne sieci dystrybucji danych.
Jednym z katalizatorów wzrostu skali działalności Cloud Technologies będzie rozbudowa portfela o nowy produkt: Data Curation, który umożliwia jednoczesną sprzedaż danych oraz przestrzeni reklamowej, co otworzy przed nami możliwość dotarcia do nowej kategorii klientów, w tym globalnych agencji reklamowych dysponujących największymi budżetami.
Nasz biznes od wielu lat budujemy w formule globalnej i skoncentrowanej na rentowności. Dokonaliśmy już kilku akwizycji zagranicznych podmiotów, które wpłyną na zwiększenie naszych przychodów ze sprzedaży danych. Jednocześnie sukces komercyjny przełożył się na możliwość realizowania interesów akcjonariuszy. Część wypracowanych środków finansowych przeznaczyliśmy na skup akcji oraz na wypłatę dywidendy. W 2026 roku weszliśmy z nowym modelem sprzedaży, pod który wcześniej zbudowaliśmy solidny fundament. To wszystko ma przełożenie na możliwości finansowania dalszego rozwoju. Zakładamy, że wzrost sprzedaży z już pozyskanych własnych marek przełoży się na zwiększenie poziomu gotówki, bez dodatkowych nakładów z zewnątrz.
Reasumując, rozwój zamierzamy finansować ze środków własnych – nie przewidujemy emisji akcji.
Przewidujemy kontynuację redystrybucji wypracowywanych środków do naszych akcjonariuszy, zarówno w formule skupu do 250 000 sztuk akcji własnych, jak i polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę akcjonariuszom kwoty odpowiadającej 20 proc. oczyszczonej EBITDA za dany rok, jak to robiliśmy w latach ubiegłych.
Dostarczając dane wykorzystywane do targetowania kampanii reklamowych największych marek na świecie, około 80 proc. przychodów generujemy z rynku USA, resztę – głównie z krajów Europy Zachodniej oraz regionu Azji i Pacyfiku. Nie prowadzimy działalności na rynkach Bliskiego Wschodu, więc konflikt zbrojny może mieć jedynie pośredni wpływ na naszą działalność, poprzez ogólną niepewność czy wahania kursów walut.
Nasz model biznesowy dobrze działa, może generować nadwyżki w długim horyzoncie. Liczymy na poprawę marż i rentowności w tym roku – mówi Piotr Praj...
