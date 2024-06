Czwartkowe walne zgromadzenie Oponeo.pl zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę blisko 56,2 mln zł z zysku wypracowanego w 2023 rok, co oznacza wypłatę 5 zł na akcję. Tym samym na wypłatę trafi niemal cały zeszłoroczny zysk spółki wynoszący 58,7 mln zł. Przy obecnym kursie wynoszącym ok. 79 zł daje to stopę dywidendy na poziomie około 6,3 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 19 czerwca br., a jej wypłata nastąpi 24 czerwca.

Zarząd proponował dużo mniej

Kwota , która finalnie trafi do kieszeni akcjonariuszy jest dużo wyższa niż rekomendował zarząd spółki, który proponował przeznaczenie na jej wypłatę 20,2 mln zł, co dałoby 1,80 zł na walor. Jednocześnie wypłata jest ponad dwukrotnie w wyższa niż przed rokiem, gdy do akcjonariuszy trafiło 27,4 mln zł dywidendy, czyli 2 zł na walor.

Podczas piątkowych notowań za akcje Oponeo.pl płacono ok. 79 zł, co oznacza zwyżkę o 1,5 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. W tym roku walory spółki radzą sobie doskonale zyskując już ponad 60 proc. i osiągając nowe historyczne szczyty. W efekcie kapitalizacja giełdowa firmy w ostatnich dniach przekroczyła poziom 1 mld zł.