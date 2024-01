Walne zgromadzenie zwołano na 26 lutego. Będzie decydować o wypłacie w sumie 25,84 mln zł (99,7 proc. jednostkowego zysku) z zysku netto za rok obrotowy zakończony 30 września 2023 roku, co daje 3,03 zł na akcję. Proponowana w uchwale data ustalenia prawa do dywidendy to 4 marca, a jej wypłaty - 8 marca. Pozostała część zysku (około 83,2 tys. zł) ma zostać przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego.

Takie zapisy pojawiły się w skorygowanych projektach uchwał, które trafiły na rynek po południu. Natomiast we wcześniejszym, porannym raporcie spółka podała, że dywidenda ma wynieść 22,2 mln zł, czyli 2,6 zł na akcję, a pozostała część zysku w wysokości 3,7 mln zł miała zostać przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego. Było to zaskoczeniem, bo kilka dni temu zarząd rekomendował 3,03 zł na akcję. Teraz, po skorygowaniu uchwał, sytuacja się wyjaśniła: wcześniejsze zapisy były błędne, a nowe są poprawne i zgodne z rekomendacją władz spółki.

Tegoroczna dywidenda będzie znacząco wyższa niż rok wcześniej, co ma związek z dynamicznym rozwojem grupy. Synektik jest producentem radiofarmaceutyków i dostawcą rozwiązań dla medycyny, działa m.in. w segmencie robotyki chirurgicznej. Zakończył zeszły rok finansowy rekordową sprzedażą, wynoszącą niemal 447 mln zł (168-proc, wzrost rok do roku). Znormalizowana EBITDA potroiła się, a wynik netto urósł o ponad 44 mln zł, do 54,4 mln zł. Za rok obrotowy 2021/2022 Synektik wypłacił w sumie 5,12 mln zł, czyli 0,6 zł na akcję.