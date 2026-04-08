Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są plany spółki dotyczące wejścia na giełdę?

Czym dokładnie zajmuje się Rex Concepts?

Jakie wskaźniki odzwierciedlają dotychczasowy rozwój operacyjny i finansowy spółki?

Jakie długoterminowe cele i kierunki ekspansji wyznaczyła sobie grupa?

Grupa Rex Concepts dziś rano poinformowała o zamiarze przeprowadzenia IPO. Zarząd oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą do 560 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację celów strategicznych, w tym na finansowanie aktualnego biznesplanu oraz przyspieszenie wzrostu istniejących marek, a także na realizację celów wspierających (np. konsolidacja rynku lub ekspansja na nowe rynki geograficzne).

Reklama Reklama

O tym, że Rex Concepts szykuje się do debiutu nasza redakcja informowała jako pierwsza już w zeszłym roku.

Czym zajmuje się Rex Concepts

Rex Concepts jest operatorem sieci restauracji szybkiej obsługi (ang. QSR – quick service restaurants), działającym na rynku polskim, czeskim i rumuńskim. Grupa została założona w 2022 r. przez ekspertów z branży - Olgierda Danielewicza oraz Petera Kainedera (byłych menedżerów AmRestu), przy wsparciu Henry’ego McGovern (założyciela AmRest) oraz Stevena K. Winegara (założyciela Restauravia Grupo Empresarial).

Grupa jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii. Zaczynała z 20 własnymi restauracjami w 2022 roku, a na koniec 2025 roku zarządzała 159 lokalami - 65 restauracjami Popeyes (wobec 27 rok wcześniej) oraz 94 Burger King (wobec 73 rok wcześniej). W samym 2025 roku otworzyła 59 nowych restauracji (23 w Polsce, 16 w Czechach oraz 20 w Rumunii). Poza własnymi lokalami, w ramach sieci Burger King na koniec 2025 roku funkcjonowało również 96 restauracji prowadzonych przez niezależnych subfranczyzobiorców.

Rozwój sieci ma przełożenie na rosnące wyniki. Na koniec 2025 roku grupa odnotowała 594,6 mln zł przychodów wobec 358,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 66 proc. Znaczącej poprawie uległ też wynik EBITDA, który wyniósł na koniec 2025 roku 43,4 mln zł wobec 6 tys. zł rok wcześniej. Z kolei EBITDA na poziomie restauracji wzrosła z 61,1 mln zł w 2024 roku do 113,6 mln zł w roku 2025.

Jakie plany ma Rex Concepts

Spółka ma ambitne plany. Zapowiada otwarcie około 70 nowych restauracji w 2026 r. oraz kontynuację ekspansji w kolejnych latach. Chce otwierać ponad 80 restauracji rocznie, żeby mieć ich około 850 do 2032 roku (z czego ponad 700 mają stanowić restauracje własne). W pierwszym kwartale 2026 roku otwartych zostało 12 restauracji, z około 70 planowanych na cały 2026 rok: 4 w Polsce, 5 w Czechach oraz 3 w Rumunii.

- Wierzymy, że przeprowadzenie oferty publicznej i debiut spółki na GPW pozwoli nam skutecznie wykorzystać możliwości, jakie daje rynek publiczny oraz zrealizować ambitne plany, obejmujące rozwój sieci Popeyes i Burger King do około 850 restauracji, w tym ponad 700 restauracji własnych do 2032 roku. Naszym celem jest również rozwijanie platformy na nowe rynki Europy Środkowej oraz sukcesywne powiększanie portfolio o nowe marki z sektora restauracji szybkiej obsługi – zapowiada Olgierd Danielewicz, prezes Rex Concepts. Dodaje, że spółka działa w perspektywicznej branży.

Zgodnie z prognozami Euromonitor International,, w najbliższych latach segment QSR na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej ma szybko rosnąć. W okresie 2024-2029 przewiduje się, że w Polsce oraz Rumunii średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) wartości rynku wyniesie 12-13 proc. W Czechach prognozowana dynamika wzrostu wynosi 5 proc. rocznie.

Według danych za 2024 rok, segment QSR osiągnął wartość 6,3 mld EUR w Polsce (35 proc. całego rynku usług gastronomicznych), 1,5 mld EUR w Rumunii (26 proc. rynku) oraz 1,4 mld EUR w Czechach (15 proc. rynku). W ostatnich latach rozwijał się istotnie szybciej niż cały rynek usług gastronomicznych we wszystkich krajach działalności grupy.

Kto jest właścicielem Rex Concepts

Aktualnie jedynym akcjonariuszem Rex Concepts jest spółka Rex Invest CEE S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowana pośrednio przez McWin Partners s.r.o.

Szczegółowe informacje dotyczące IPO poznamy, gdy spółka opublikuje prospekt. Na razie wiadomo m.in., że środki ze sprzedaży akcji pozyskane przez Rex Invest CEE S.à r.l. zostaną w całości przeznaczone na realizację działań stabilizacyjnych (o ile działania takie zostaną podjęte). Mogą być prowadzone w odniesieniu do praw do akcji lub akcji w liczbie nie przekraczającej 10 proc łącznej liczby akcji oferowanych w IPO.

Rex Invest CEE S.à r.l. zobowiąże się do nieoferowania ani sprzedaży akcji spółki, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków oraz ewentualnej emisji skierowanej do Rex Invest CEE S.à r.l., przez okres 540 dni od daty pierwszego notowania. Natomiast spółka zobowiąże się do tego przez okres 360 dni od debiutu.