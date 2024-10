Znamy datę debiutu Żabki na GPW. Da zarobić inwestorom?

Czy Żabka da zarobić inwestorom?

Założycielem Żabki był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych Ma ambitne plany. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028. Od tego czy spółce uda się zrealizować plan rozwoju zależy jej wycena w dłuższym okresie.

Czytaj więcej Debiuty Żabka wskakuje na giełdę. Oto 13 kluczowych czynników ryzyka Oferta publiczna Żabki cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Eksperci zgodnie twierdzą, że biznes spółki jest ciekawy, a wycena rozsądna. Ale inwestorzy powinni mieć też na uwadze czynniki ryzyka. Ich opis w prospekcie zajmuje 26 stron.

Od początku istnienia warszawskiej giełdy zadebiutowało 765 spółek, a wycofano akcje 358. Sprawdziliśmy jak poradziły sobie spółki które przeprowadziły największe IPO w historii giełdy oraz miały najwyższą redukcję zapisów w transzy detalicznej. Wnioski są umiarkowanie optymistyczne.

Czy Żabka da zarobić? Więcej w poniedziałkowym „Parkiecie”