Do 15 października ma nastąpić przydział oferowanych walorów, a debiut Żabki na GPW wstępnie zaplanowano na czwartek 17 października.

Jakie plany ma Żabka

Żabka to największa w Polsce siec sklepów franczyzowych, jest ich już około 10,5 tys. Założycielem Żabki był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Aktualnie właścicielem Żabki jest amerykański fundusz CVC, który kupił ją w 2017 r. od Mid Europa Partners.

- Chcemy pozostać akcjonariuszem spółki i nadal zapewniać jej nasze wsparcie. Planowane IPO postrzegamy jako kolejny naturalny krok kierownictwa Grupy Żabka w realizacji ambitnej strategii rozwoju – tak ofertę publiczną komentuje Krzysztof Krawczyk, przewodniczący rady dyrektorów grupy Żabka i partner w CVC Capital Partners.

Żabka chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028. Na razie spółka nie planuje wypłaty dywidendy.