IPO Żabki już na ostatniej prostej

Klasyfikacja geograficzna Żabki jest problematyczna. W praktyce to firma prowadząca biznes w Polsce, ale zarejestrowana w Luksemburgu. Analogicznie do Allegro.

Założycielem Żabki jest Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Ma ambitne plany. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024–2028.